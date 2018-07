La prima volta di Uruguay-Portogallo alla Coppa del mondo

Gay : De Chirico (FI) - per la prima volta in piazza a Milano contro omofobia : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Oggi per la prima volta ho partecipato al Gay Pride. Da liberale ho voluto unirmi a questa variopinta marcia perché sono fermamente convinto dell’importanza del riconoscimento dei diritti civili in uno stato laico dove la Costituzione garantisce pari dignità a tutti i

Deputati USA per la prima volta in Russia dopo diversi anni - : Il senatore repubblicano John Kennedy ha detto ai giornalisti che ha in programma di parlare del commercio e dell'economia, ma ha accompagnato l'enumerazione delle voci dell'ordine del giorno con l'...

Hockey prato femminile - ITALIA NELLA STORIA! Le azzurre battono per la prima volta la corazzata della Germania! : Avvicinamento migliore all’appuntamento più importante dell’anno non poteva esserci. La nazionale ITALIAna di Hockey su prato femminile continua a riscrivere la storia di questo sport nel Bel Paese. Dopo aver agguantato la qualificazione al Mondiale che si disputerà a fine luglio, le azzurre agguantano un successo di prestigio, seppur in amichevole: la nazionale guidata da Roberto Carta ha infatti sconfitto la Germania in quel di ...

Moto2 – Bagnaia in pole ad Assen : Marini per la prima volta in prima fila : Pecco Bagnaia in pole position al Gp d’Olanda: due italiani in prima fila in Moto2 L’Italia sorride ad Assen! Dopo la prima fila di Bulega e Valentino Rossi, anche la Moto2 regala bellissime soddisfazioni agli azzurri delle moto. Pecco Bagnaia è infatti il poleman del Gp d’Olanda, seguito da Shrotter e da un fantastico Luca Marini, per la prima volta in prima fila. Quarto posto per Alex Marquez, protagonista di un caduta, ...

Laura Pausini per la prima volta in concerto a Cuba davanti a 250mila persone : Laura Pausini ha realizzato il sogno di cantare dal vivo a Cuba: la cantante italiana il 26 giugno è stata ospite speciale del concerto dei Gente de Zona alla Ciudad Deportiva. “Non sono mai stata a Cuba in 25 anni di...

MotoGp – La prima volta di Marquez - il sorriso di Crutchlow e la… fortuna di Rossi : le parole dei primi tre nel parco chiuso : Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi esprimono a caldo le proprie sensazioni dopo la Qualifica del Gp di Assen Quattro piloti in 79 millesimi, è una qualifica da urlo quella del Gp di Assen. A partire davanti a tutti sarà Marc Marquez che, nel finale, piazza un mostruoso 1:32.791 che gli consentirà di partire davanti a tutti domani sulla griglia di partenza. Secondo posto per Cal Crutchlow che paga un ritardo di 41 millesimi dal pilota ...

Parlamentari USA per la prima volta in molti anni si recano in Russia - : Il senatore repubblicano John Kennedy ha detto ai giornalisti che ha in programma di parlare del commercio e dell'economia, ma ha accompagnato l'enumerazione delle voci dell'ordine del giorno con l'...

La prima volta : nuova trasmissione di Cristina Parodi nella domenica pomeriggio di Rai 1 : La Prima Volta è la nuova trasmissione di Cristina Parodi. nella presentazione dei nuovi palinsesti autunnali 2018/19, abbiamo scoperto che la Parodi avrà un ruolo ben definito all’interno del pomeriggio domenicale di Rai 1. La rete ammiraglia della tv di Stato ha pensato di riaffidare alla giornalista un segmento della domenica e non tutto il pomeriggio come per l’anno precedente. Cristina Parodi alla conduzione de La Prima Volta Dopo il primo ...

NEGRAMARO - CONCERTO FLOP A MILANO E FAN IN RIVOLTA/ Non è la prima volta - organizzatori sotto accusa? : CONCERTO FLOP dei NEGRAMARO a MILANO: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Amsterdam ha un sindaco donna - è la prima volta - : La nomina di Femke Halsema è stata ufficializzata dal consiglio comunale e sarà presto confermata dal re. Ex leader del partito GroenLinks, succede a Eberhard van der Laan, scomparso lo scorso anno

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la prima volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...

"La prima volta" - il nuovo programma di Cristina Parodi : La nuova domenica pomeriggio di Rai1, presentata ai palinsesti dell'autunno Rai, oltre al ritorno di Mara Venier (nella prima parte), segna anche la riconferma di Cristina Parodi. Presentazione Palinsesti Rai, autunno 2018: conferenza stampa in diretta La presentazione dei Palinsesti Rai in diretta: tutte le novità. La giornalista, a partire dal 23 settembre alle 17.35, sarà la ...

“Ohhh!”. La prima volta di Meghan. Guardate bene : è lì - sotto ai vostri occhi. E la scelta stavolta è stata tutt’altro che criticata : Incantevole in rosa (esattamente come Melania Trump e Rania di Giordania, che hanno sfoggiato la stessa tinta nello stesso giorno) e protagonista di un errore madornale che è subito finito sui giornali. Così si potrebbe riassumere la partecipazione di Meghan Markle all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards a Buckingham Palace al quale ha partecipato con la regina Elisabetta e il marito Harry. Ma c’è pure un ...

La città rossa in mano al centrodestra : tifo da stadio per la prima volta di Cimmino a Castellammare : Passaggio di consegne e investitura questa mattina a Castellammare per il neo sindaco di centro destra Gaetano Cimmino, che ha ricevuto la fascia tricolore dalle mani del commissario prefettizio ...