La Marina libica | Ci piacerebbe che l' Italia ci fornisse delle vere

(Di domenica 1 luglio 2018) Il portavoce della, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ha confermato che la Libia sarebbe ben contenta di ricedall'le altre 12 motovedette menzionate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, cosi come dei gommoni. Il portavoce, in dichiarazioni all'ANSA, ha comunque lamentato ritardi nella consegna dei gommoni, promessi da tempo, e sottolineato i limitiloro capacità di impiego. Alla richiesta di un chiarimento su sue dichiarazioni fatte ieri, il portavoce ha detto che "ciche l'cimotovedette come quelle che pattugliano il mare in quanto i gommoni non ci sono utili".Sempre riferendosi all', ma senza elaborare sui tempigare di appalto e sulla complessitàprocedure libiche, Ghasem ha aggiunto che "tuttavia le si rimprovera di non aver consegnato i gommoni che l'ex-governo ci aveva promesso ...