La Juve vuole Cristiano Ronaldo | ecco la strategia bianconera

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo Juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Juventus - Sarri vuole Higuain : ipotesi scambio con Morata : TORINO - Non ci sono ancora le fotografie con sciarpe e strette di mano, ma l'era di Maurizio Sarri al Chelsea è iniziata. Il tecnico è a Londra dove ha iniziato a delineare i piani con la dirigenza ...

Cancelo alla Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Higuain al Milan?/ I rossoneri provano il Bonucci-bis : la Juventus vuole vendere il Pipita : Higuain al Milan? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Mondiali 2018 - Golovin perde la pazienza : "Ti vuole la Juve". E lui abbandona lo studio : Aleksandr Golovin è uno dei calciatori russi più talentuosi in circolazione e ieri, contro l'Arabia Saudita, ha dato una grande dimostrazione delle sue qualità. Il 22enne del Cska Mosca, infatti, non ...

Juventus - Bernardeschi 2.0 : Allegri lo vuole mezzala : Massimiliano Allegri negli anni trascorsi tra Milan e Juventus si è divertito a fare il trasformista, a spostare i giocatori in nuove posizioni che poi si sono rivelate azzeccate. Da Kevin Prince ...

MAURO ICARDI ALLA JuveNTUS? / Calciomercato - Marotta : "Higuain ceduto solo se lui vuole andar via" : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:57:00 GMT)

Chiellini : 'La Juve vuole tutto - nella prossima stagione puntiamo a scudetto e Champions' : La Juve è ancora affamata. Basta ascoltare Chiellini: 'scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un'altra ...

Juventus - colpo di scena : il Torino vuole Marchisio : Juventus, colpo DI scena- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, il Torino starebbe pensando seriamente a Claudio Marchisio. Come anticipato nei giorni scorsi, il rapporto tra il “Principino” e la Juventus potrebbe esser giunto al capolinea. I tifosi granata potrebbe aprire al bianconero, il quale ha sempre manifestato massimo rispetto per la storia […] L'articolo Juventus, colpo di ...

Edicola : le spagnole su Pjanic e la Juve si lancia su Milinkovic-Savic - il Napoli vuole Chiesa : Aurelio De Laurentiis , stando alla Gazzetta dello Sport, avrebbe telefonato a Della Valle per offrire 50 milioni di euro più alcune contropartite. La Fiorentina ha detto no. La nostra opinione: nel ...

MILINKOVIC ALLA JuveNTUS?/ Accordo di Marotta col serbo - ma Lotito vuole 130 milioni : è un bluff? : Calciomercato, MILINKOVIC ALLA JUVENTUS? ll serbo sogno di Allegri, ma Lotito fa muro: "Non ha prezzo, già rifiutata per lui un'offerta da 110 milioni di euro"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:48:00 GMT)

MAURO ICARDI AL POSTO DI HIGUAIN : SCAMBIO JuveNTUS-INTER/ Palmeri : "La Juventus vuole sbarazzarsi di Higuain" : ICARDI alla Juventus per HIGUAIN più 50 milioni: l’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso SCAMBIO di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:55:00 GMT)

La Juve vuole Icardi : Marotta offre all'Inter Higuain più 50 milioni : Secondo il Corsera Marotta pronto a ripetere le operazioni fatte con Napoli e Roma per il Pipita e Pjanic: strappare il migliore ai rivali!

Allegri vuole Kovacic alla Juventus : I dirigenti bianconeri cercano un altro rinforzo a centrocampo: secondo la Gazzetta dello Sport , Allegri chiede il croato Kovacic , ex Inter, ora al Real Madrid che lo valuta sui 50 milioni . ...