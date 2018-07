La grande | infinita lezione del Maestro Tabarez

huffingtonpost

(Di domenica 1 luglio 2018) Il mondiale russo ha una nuova, giovane stella: Kylian Mbappé, ventenne francese di origini camerunesi e algerine, un ragazzo dal cuore d'oro e dal gol facile, un fenomeno autentico. Il 4-3 della Francia sui resti dell'Argentina porta, con una doppietta, la sua firma. Messi, triste solitario y final come non mai, torna a casa, senza aver mai vinto niente con la Selección, preso di mira dalla critica e dai tifosi. Stesso destino per l'altro compagno dei tanti (forse troppi) palloni d'Oro: Cristiano Ronaldo, completamente assente nel match perso dal Portogallo, 2-1, contro il formidabile Uruguay di Cavani (il puntero si è infortunato, potrebbe saltare il match con i transalpini). Messi e Ronaldo rappresentano la caduta degli dei fragili, incapaci di diventare, da soli, decisivi: come fece Diego Armando Maradona nel 1986 in Messico. Campioni che, in Russia, si sono ...