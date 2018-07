La fine del mondo

Entro la fine del 2018 potrebbe arrivare il primo smartphone con 9 fotocamere posteriori : Stando a quanto riportato dal Washington Post, il produttore di fotocamere Light sta lavorando su prototipi di smartphone con 9 telecamere posteriori L'articolo Entro la fine del 2018 potrebbe arrivare il primo smartphone con 9 fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Tanti eventi in cartellone per la fiera di Comeana Cavalcate - il battesimo della sella - spettacoli teatrali - passeggiate fra le colline e giochi per i più piccoli sono le iniziative in programma per il fine settimana : E' entrata nel vivo la fiera di Comeana, che quest'anno si è spostata da piazza degli Scalpellini all'area del Tumulo etrusco di Montefortini , accesso da via Etrusca e via Garibaldi, . Dopo il grande ...

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : Mascherano dà il via ai ritiri dalla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...

L'annuncio del governo : porti chiusi alle Ong fino alla fine dell'estate : Un attacco che arriva dopo quello scagliato da Salvini in mattinata: 'Le Ong fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma - come dicono i militari italiani e libici - aiutano gli scafisti'.

RUNRIG/ Il tour di addio è più della fine di una band : sulle highlands cala la nebbia di una epopea : Sconosciuti in Italia, gli scozzesi RUNRIG sono stati uno dei gruppi più amati della storia del rock, narratori di una epopea in chiave celtica. Il tour di addio. FAUSTO LEALI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:11:00 GMT)ROOSEVELT COLLIER/ "Exit 16": il Jimi Hendrix della pedal steelJON HISEMAN/ La scomparsa del leader dei Colosseum: il ricordo

Termini : al cinema Eden il saggio di fine anno della New Fitness Club : Si è svolto ieri sera al cinema Eden di Termini Imerese [VIDEO] il saggio di fine anno della scuola New Fitness Club di Alessandra Battaglia e Francesco Filippone. Circa quaranta giovanissime e giovani allievi [VIDEO], tra i cinque e i diciassette anni, hanno affascinato la sala gremita di parenti, amici e tanti altri spettatori. I ballerini si sono impegnati un interno anno per preparare al meglio il saggio finale. Le più piccole del gruppo ...

La fine della poesia secondo Cesare Viviani : pubblicato il nuovo saggio del poeta : Dagli albori della civilta', la poesia guida e accompagna la vita dell'uomo. Ma secondo il poeta e psicoanalista, Cesare Viviani, oggi stiamo assistendo al suo declino. Una triste fine causata dalla degenerazione dei valori, dalla perdita d'interesse nei confronti della lettura, dalla richiesta di conformarsi al gusto comune, spesso mediocre. Nel saggio di 76 pagine ''La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che...'' pubblicato qualche giorno fa ...

Tuffo nel passato : 1999 - la fine del Secondo Millennio porta con sé una barca ricca di successi estivi : 1999. L’ultima estate del Ventesimo Secolo. L’ultima estate del Secondo Millennio. L’estate del Milan che torna campione d’Italia dopo due stagioni deludenti trascorse a metà classifica, del Parma fresco vincitore della Coppa Uefa, della Lazio che dopo aver vinto la Coppa delle Coppe vince anche la Supercoppa Europea sconfiggendo nientemeno che un Manchester United che nella stagione trascorsa aveva vinto tutto ciò che c’era da vincere, delle ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

DIETRO LE QUINTE/ Tria e Beppe Grillo preparano la fine del governo Conte : Salvini fa una politica low cost, dai risultati immediati. Non così M5s: Di Maio non ha i soldi per realizzare quanto promesso. E così il voto si avvicina. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO UE/ Migranti, governance e banche: comincia la "guerra" europea, int. a C. AltomonteSONDAGGI/ Il 69% di italiani è pro Europa, ma il 70% vuole schedare i rom, int. a A. Ferrari Nasi

Trasparenza e tracciabilità delle auto giunte a fine vita : con la piattaforma targata Cobat-CAR si può : Nell’ambito del più ampio progetto Easy Collect, Cobat e CAR-Confederazione autodemolitori Riuniti hanno realizzato un’innovativa piattaforma che consente la tracciabilità totale e la massima Trasparenza del fine vita delle automobili. Rappresenta, infatti, una vera e propria rivoluzione perché trasforma il settore dell’autodemolizione in un marchio di garanzia green per le case automobilistiche: grazie al sistema di gestione, è possibile avere ...

fine della lotta Apple vs Samsung : le parti trovano un accordo storico : L'eterna lotta Apple vs Samsung sembra sia volta al termine: immaginiamo non potrete crederci, ma le cose stanno proprio come adesso annunciato. Possiamo dire addio alla battaglia legale che ci ha accompagnato per così tanti anni, cui l'accordo di recente raggiunto dalle parti ha finalmente posto la parola Fine. Le due compagnie hanno deciso di sottoporre all'attenzione della Corte Distrettuale della California un documento ben strutturato, in ...

BCE verso la fine del QE : quale impatto sull'obbligazionario europeo? : ...a suggerire la prospettiva di una tendenza all'aumento dei rendimenti e quindi di un vento contrario per i rendimenti del reddito fisso della zona euro in concomitanza con il cambiamento di politica ...

