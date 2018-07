La danza contro la sclerosi multipla | a Carmiano questa sera i ballerini Cottini e Pico

Napoli - uccise la fidanzata contromano sulla Tangenziale : dimezzata la condanna del deejay : Non fu un omicidio volontariato, figlio di un'azione cosciente, magari all'insegna del senso di sfida. Non fu un gesto voluto e organizzato in modo doloso, ma un episodio figlio di negligenza, ...

Carolyn Smith/ A tu per tu con Paola Perego : la lotta contro il tumore al seno e la danza (Non disturbare) : Carolyn Smith, la giurata di Ballando con le stelle, questa sera a tu per tu con Paola Perego: la lotta contro il tumore al seno e l'amore immenso per la danza (Non disturbare).(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni chiarisce l'incontro con l'ex fidanzata - la reazione di Sara Affi Fella : l'ex corteggiatore replica alle accuse: "Nessuno scandalo. Ogni giorno si dice che esco con una persona diversa".

Adriana Riccio - chi è la fidanzata di Flavio Insinna?/ Dopo il loro incontro lui dichiarava : “Sono single!” : Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna? Il conduttore e la storia d'amore con l'atleta di taekwondo che partecipò come 'quota' Veneto alla trasmissione Rai Affari Tuoi.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:59:00 GMT)

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon - incontro con l'ex e la fidanzata incinta al campo estivo del figlio Pietro : MILANO ? Il campo estivo del figlio Pietro ha fatto incontrare la mamma Ilaria D?Amico e Gigi Buffon con il suo ex e papà del piccolo Rocco Attisani, accompagnato...

Ariana Grande e Pete Davidson si sposano? / Fidanzati ufficialmente a un mese dal primo incontro : Ad appena un mese dal primo incontro, Ariana Grande e Pete Davidson sono già pronti a convolare a giuste nozze: l'anello con diamante, i tatuaggi e il fidanzamento ufficiale... (Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Giulia De Lellis : il gesto inatteso contro l'ex fidanzato Andrea Damante Video : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis [Video] è finita per sempre? Alcune ore fa, la ventiduenne romana ha fatto qualcosa di'inaspettato che fa sospettare una rottura definitiva tra i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e donne. A inizio settimana, il Dj veronese ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il ventottenne ha ammesso alcune sue colpe affermando di essere ancora ...

STEFANIA PEZZOPANE CONTRO IL GRANDE FRATELLO/ Video - "Troveranno le fidanzate dell'asilo di Simone Coccia..." : STEFANIA PEZZOPANE attacca il GRANDE FRATELLO, Video: l'onorevole al Gay Village sottolinea come presto troveranno anche le fidanzatine dell'asilo dell'uomo pur di fare polemica.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:28:00 GMT)

Grande Fratello - lo sfogo di Mariana Falace contro Veronica Satti : 'Siamo entrambe fidanzate - ma solo io...' : Subito dopo essere uscita dal Grande Fratello, Mariana Falace si è scagliata contro Veronica Satti e ha lanciato una frecciatina sia alla concorrente che alla sua fidanzata: 'È vero che Veronica aveva ...

Nella Casa del Gf15 l'incontro tra la figlia di Bobby Solo e la sua fidanzata : Nel trascorrere delle giornate Nella Casa del GF Nip di quest'anno, spesso Veronica Satti, figlia trascurata dal padre, il cantante Bobby Solo, ha parlato con tenerezza del suo amore per Valentina, e del suo desiderio di rivederla. Veronica ragazza fragile e tenera Veronica è una bella ragazza con un passato tormentato. La mancanza del padre accanto a sé ha pesato non poco sulla sua giovane vita, e l'ha fatta sentire rifiutata da chi dovrebbe ...

Veronica Satti e l'incontro con la fidanzata Valentina/ "Dovrà parlarle di Valerio" (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti incontra la fidanzata Valentina regalando un momento emozionante al pubblico, ma Vladimir Luxuria ricorda la storia con Valerio Logrieco (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:00:00 GMT)

Mariana Falace contro Luigi Favoloso : il fidanzato la vuole sposare : Luigi Favoloso attaccato da Mariana Falace: il bacio non c’è stato? Eliminati martedì scorso dalla casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso e Mariana Falace sono stati ospiti a Domenica Live da Barbara D’Urso. I due ex gieffini della quindicesima edizione hanno negato che tra loro ci sia stato un bacio dietro la tenda del Confessione. Dalle riprese e dalla conversazione tra Luigi e Mariana sembra, invece, che il bacio ci sia stato. La ...

Chi è Camila Morrone / La modella fidanzata di Leonardo Di Caprio : il primo incontro grazie ad Al Pacino? : Camila Morrone, figliastra di Al Pacino, è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio. modella per victoria's Secret, è la figliastra di Al Pacino, che avrebbe fatto da cupido...(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:06:00 GMT)