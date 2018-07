La Croazia all' esame Danimarca | inseguendo il sogno finale

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : la finale maschile è Croazia-Tunisia - Spagna e Turchia giocheranno per il bronzo : Si sono concluse le semifinali maschili del torneo di Pallamano ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. I padroni di casa della Spagna masticano amaro, perché escono sconfitti dalla semifinale con la Croazia, finita oltre i tempi regolamentari. I croati affronteranno in finale la Tunisia, che nel primo incontro del giorno ha superato la Turchia. La semifinale tra Spagna e Croazia si è decisa nel secondo tempo ...

Mondiali Russia 2018 - la Croazia lavora in vista della Danimarca : sorrisi e sudore in allenamento [GALLERY] : Domenica sera si sfidano Croazia e Danimarca, gli uomini di Dalic lavorano nel ritiro di San Pietroburgo per farsi trovare pronti al match degli ottavi di finale Gara da dentro o fuori, che mette in palio un posto per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. La Croazia si prepara al confronto con la Danimarca, lo fa sudando nel ritiro di San Pietroburgo agli ordini del commissario tecnico Dalic, che non lascia nulla al caso in ...

Italia - sconfitta dalla Croazia : si complica il cammino per il Mondiale : La Croazia rovina la festa triestina e si rilancia per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. All'Alma Arena, che dalla prossima stagione si chiamerà Allianz Dome fino al 2023, finisce 72-78. ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : un’Italia generosa si arrende alla Croazia. Prima sconfitta per gli azzurri : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste ha vinto la Croazia, 78-72. Una sconfitta che non sposta la classifica degli azzurri, che rimangono al comando del gruppo D ad una partita dal termine (domenica alle 18 a Groningen contro l’Olanda) e con in tasca già da mesi il biglietto per la seconda fase, ma che il suo valore ce l’ha. Perché i risultati accumulati continueranno a valere anche in ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – L’Italia lotta fino alla fine - ma la Croazia sorride e vince 78-72 : L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Croazia a trionfare nella penultima sfida della giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di basket di Cina 2019 Lo spettacolo del basket è tornato a far emozionare gli italiani. Questa sera, a Trieste, Italia–Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno iniziato col piede giusto il match di questa sera, ...

LIVE Italia-Croazia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio croato all’intervallo (41-39) - ma ottimi azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, sfida valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Palla a due alle ore 20.45 e buon divertimento con la DIRETTA di Italia-Croazia. OA Sport non vi farà perdere nemmeno un canestro di una sfida importante per la nazionale azzurra. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FINISCE QUI! ...

Uruguay e Croazia - sette milioni vanno all'assalto del Mondo : ROMA - È probabile che una squadra di alto livello sia difficile da mettere assieme nella Città del Vaticano, lo Stato più piccolo al Mondo, perché nonostante un possibile aiuto divino gli ottocento ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia : Tutto è pronto per il ritorno in campo dell’ItalBasket, che questa sera alle 20.45 affronterà la Croazia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il pass per la seconda fase è già stato staccato dagli azzurri, ma la Nazionale di Sacchetti ha comunque l’obbligo di vincere, per il morale, perché contro c’è un’avversaria di livello assoluto e perché i risultati di questa fase conteranno anche in quella ...

Volley Mediterraneo - L'Italia si avvicina alla medaglia - battuta la Croazia per 3-0 - : TARRAGONA - Gli Azzurri di Gianluca Graziosi sono approdati in zona medaglie. Nei quarti dei Giochi del Mediterraneo , L'Italia supera la Croazia 3-0 , 25-28, 25-18, 25-23, e si aggiudica un posto tra ...

LIVE Italia-Croazia volley - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : gli azzurri si giocano l’accesso alla semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per i quarti di finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri tornano in campo in quel di Tarragona per lanciare l’assalto verso le medaglie: vincere oggi significherebbe mettere un piede verso il podio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico spinta da ottimi giocatori come Luca Spirito, Giacomo Raffaeli, ...

Mondiali - altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco [GALLERY] : 1/39 AFP/LaPresse ...

Mondiali - altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco : Mondiali 2018- L’Argentina fa il miracolo e passa il turno: la squadra di Sampaoli (“defenestrato” dai suoi stessi giocatori dopo i risultati negativi) riesce a compiere il miracolo vincendo 2-1. Dopo il goal di Messi nel primo tempo, per la squadra argentina è buio totale. Pari su rigore al 50′ di Moses e varie occasioni per gli africani. All’88’ Rojo salva l’Argentina e incontrerà la Francia agli ...

Mondiali Russia 2018 – Che ‘sventola’ sugli spalti : Ivana Knöll - la Croazia ha un motivo in più per far bene [GALLERY] : Ivana Knoll: la Croazia ha un motivo in più per far bene ai Mondiali di Russia 2018 La Croazia ha già in tasca il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma vuole chiudere al meglio la fase a gironi della rassegna iridata, portandosi a casa anche la vittoria contro l’Islanda. Tanti i motivi che spingono i croati a far bene, questa sera, tra questi anche una sensuale e affascinante tifosa: Ivana Knoll, danzatrice del ...

Islanda-Croazia - dalle 20.00 La Diretta Islandesi costretti a vincere e a sperare : Islanda e Croazia si sfidano per la terza e ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018; gli scandinavi, dopo la sconfitta per 2-0 subita per mano della Nigeria nell'ultimo match giocato, ...