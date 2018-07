La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul

Strage di via D’Amelio - la corte d’assise : «Fu il più grave depistaggio della storia» : Le motivazioni della sentenza del processo Borsellino IV attestano «un proposito criminoso degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri»

Strage di via D’Amelio - corte d’assise : “Fu il più grave depistaggio della storia” : «Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». Nero su bianco, per la prima volta, i giudici di Caltanissetta scrivono del clamoroso depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Nelle motivazioni della sentenza ...