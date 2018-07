Kim Jong-un chiede aiuto alla Cina per la revoca delle sanzioni

NBA – Il segreto ‘politico’ di Dennis Rodman : “Kim Jong-un voleva incontrare Michael Jordan - lui gli disse…” : Dennis Rodman ha svelato un particolare segreto politico in merito ad un incontro fra Kim Jong-un e… Michael Jordan Negli ultimi anni, Dennis Rodman ha svestito i panni da giocatore NBA (per ovvi limiti di età), per vestire quelli di… ambasciatore degli USA. Esatto, proprio ‘The Worm’, con un passato da alcolizzato, lui che si vestiva da donna per dare spettacolo e che sarebbe l’ultima persona alla quale affidare un ...

Morto ex premier sudcoreano Kim Jong pil - aveva 92 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Destiny Pictures : sul trailer che Donald Trump ha mostrato a Kim Jong-un : Basti pensare alle mutazioni avvenute nel mondo della fiction, dai cattivi stereotipati: va da sé il diabolico Fu Manchu di Sax Rohmer; il Dr. No di Agente 007 " Licenza di uccidere , 1962, ; Oddjob ...

Corea Nord : Kim Jong-un visita Pechino : ANSA, - Pechino, 19 GIU - Kim Jong-un è in visita per la terza volta in Cina per una visita di due giorni, che Pechino auspica "approfondisca le relazioni bilaterali e promuova pace e stabilità ...

Kim Jong-un in Cina per la terza volta : ANSA, - PECHINO, 19 GIU - Kim Jong-un è in visita per la terza volta in Cina. Lo annunciano i media ufficiali locali, secondo cui il leader nordcoreano sarà impegnato in una missione di due giorni. La ...

Kim Jong-un in Cina : terza visita per il leader nordcoreano : Kim Jong-un in Cina: terza visita per il leader nordcoreano Kim Jong-un in Cina: terza visita per il leader nordcoreano Continua a leggere L'articolo Kim Jong-un in Cina: terza visita per il leader nordcoreano proviene da NewsGo.

Cina - Kim Jong-un in visita a Pechino : 6.04 Terza visita del leader nordcoreano, Kim Jong-un, in Cina. Secondo i media ufficiali, la missione durerà due giorni. Kim incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, con il quale parlerà del recente vertice di Singapore con il presidente Usa, Trump, e discuterà una strategia negoziale. Intanto, il Pentagono ha sospeso formalmente l'esercitazione militare congiunta con la Corea del Sud, che era in programma il prossimo agosto.

Ma quale risurrezione - Kim Jong-un prima o poi partirà a cavallo di un razzo : Madonnina Santa aiutaci tu. Non parlo soltanto di quel folle che tante ne ha fatte e sicuramente altrettante ne farà, quel Kim circondato dai razzi e dagli schiavi che lo coronano di altrui povero sangue, ma anche parlo di tutti coloro che gironzolano in questo meraviglioso e tragico pianeta. Certo,

Ma quale risurrezione - Kim Jong-un prima o poi partirà a cavallo di un razzo : Vecchie storie, pensiamo al mondo che Hitler ha cercato di distruggere e solo per poco la civiltà è salva, grazie per l'appunto all'America gloriosa e vittoriosa negli anni che salvarono l'Europa e ...

Shinzo Abe a Kim Jong-un : “Superare sfiducia reciproca” : Shinzo Abe a Kim Jong-un: “Superare sfiducia reciproca” Shinzo Abe a Kim Jong-un: “Superare sfiducia reciproca” Continua a leggere L'articolo Shinzo Abe a Kim Jong-un: “Superare sfiducia reciproca” proviene da NewsGo.

L'Iran a Kim Jong-un : Non fidarti di Trump. Ma il popolo apprezza l'accordo : ... che riserva alla Repubblica islamica il triste primato di 'dittatura più cattiva e più odiata al mondo'. Diversi utenti del cyberspazio preferiscono invece usare l'arma dell'ironia e del sarcasmo. ...

Shinzo Abe a Kim Jong-un : 'Superare sfiducia reciproca' : Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha invitato il leader nordcoreano, Kim Jong-un, a superare insieme la reciproca sfiducia, confermando le trattative in corso per organizzare un vertice tra ...

Summit Donald Trump e Kim Jong Un - un momento storico mondiale : ... alle imposizioni, ai divieti del regime Nord Coreano e solo allora ci si può rendere conto di quanto questo sia un momento storico per il mondo intero!

Corea del Nord - Giappone lavora a summit con Kim Jong-un : Corea del Nord, Giappone lavora a summit con Kim Jong-un Corea del Nord, Giappone lavora a summit con Kim Jong-un Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Giappone lavora a summit con Kim Jong-un proviene da NewsGo.