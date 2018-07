Kasper Schmeichel sulle orme di Peter | parate incredibili e talento pazzesco ma è il

calcioweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018) Si è concluso il quarti match valido per i Mondiali in Russia del 2018, partita incredibile e ricca di colpi di scena quella tra Croazia e Danimarca. Succede tutto nei primi minuti, apre le marcature Jorgensen, al 4′ il pareggio da parte dello juventino Mandzukic. La Danimarca ci prova con le rimesse lunghe da parte di Knudsen mentre la Croazia con maggiore qualità. Il risultato però non cambia più, si va prima ai supplementari, rigore per la Croazia, Modric si fa ipnotizzare da. Ai calci di rigore altro grande spettacolo con i portieri Subasic egrandi protagonisti ma a fare festa è la Croazia che adesso ai quarti affronterà la Russia. Il Mondiale regala grosse emozioni ed oggi ha messo di fronte due grandi portieri,del padre e Subasic sempre più una sicurezza.L'articolodi...