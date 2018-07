Karate | verso i Giochi Olimpici Giovanili | Rosario Ruggiero qualificato di diritto Sarà

oasport

(Di domenica 1 luglio 2018) Per vedere ilalle Olimpiadi bisognerà aspettare ottobre, anche se saranno “solo” le Olimpiadi. Per vedere una nutrita delegazione azzurra sul tatami, però, bisognerà probabilmente aspettare ancora due anni e le Olimpiadi di Tokyo. Con una eccezione:. Per ilka azzurro, infatti, la qualificazione è già certa essendo l’attuale leader del ranking mondiale dei -68 kg. Toccherà a lui essere l’alfiere e il pioniere della prima olimpica delitaliano e tutto lascia presagire che non si farà intimidire e combatterà per una medaglia storica. Dello stesso avviso anche il coach azzurro Andrea Torre: “Crediamo chesia un eccellente atleta e potrà fare davvero bene, ma dopo che abbiamo constatato il livello degli avversari in questo fine settimana sappiamo che dovrà lavorare sodo per farsi trovare pronto”. Il torneo di ...