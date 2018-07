Kaley Cuoco di The Big Bang Theory si è sposata | la foto del matrimonio con Karl Cook

optimaitalia

(Di domenica 1 luglio 2018)di The Bigsi ècon il fidanzato. La cerimonia si è svolta qualche ora fa a San Diego, dove hanno partecipato i famigliari e qualche amico intimo della coppia. Per le nozze, l'attrice interprete di Penny ha postato duein cui mostra il suo look. Nella prima, ha indossato un lungo abito in pizzo con un mantello abbinato. Nel secondo scatto, probabilmente del dopo-cerimonia, la star ha preferito mettere qualcosa di più comodo, una tuta di pizzo con un elegante chignon sulla testa.Solo una settimana fa,di The Bigaveva festeggiato il suo addio al nubilato rigorosamente con look rosa, facendo quindi intendere ai suoi fan che quello sarebbe stato il look adottato per le nozze.aveva proposto all'attrice di sposarlo sette mesi fa, presentandole un anello nel giorno del suo 32esimo compleanno.La promessa sposa ...