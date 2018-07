Juventus | missione impossibile per Cristiano Ronaldo | rinnovo per Cuadrado RUMORS

Blastingnews

: Juventus, sogno Cristiano Ronaldo: missione impossibile affidata a Mendes - infoitestero : Juventus, sogno Cristiano Ronaldo: missione impossibile affidata a Mendes - nedludhan : Juventus, sogno Cristiano Ronaldo: missione impossibile affidata a Mendes -

(Di domenica 1 luglio 2018) Il calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori dellaal loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" il nome di uno dei calciatori più forti del pianeta accostato ai colori bianconeri, ovvero. Per il momento, nonostante la fonte certamente autorevole, l'approdo di CR7 a Torino appartiene alla voce 'fantacalcio'. Il fuoriclasse portoghese, a quanto pare, avrebbe intenzione di lasciare il Real Madrid, ma il costo dell'operazione sarebbe davvero proibitiva anche per un club in salute economica come quello campione d'Italia. Oltretutto, l'ingaggio disarebbe davvero astronomico. Dunque, salvo clamorose sorprese, per i tifosi della Juve resterà solo un sogno di inizio estate ed è certamente ...