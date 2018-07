Juventus : missione impossibile per Cristiano Ronaldo - rinnovo per Cuadrado (RUMORS) : Il calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori della Juventus al loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" il nome di uno dei calciatori più forti del pianeta accostato ai colori bianconeri, ovvero Cristiano Ronaldo . Per il momento, nonostante la fonte certamente autorevole, l'approdo di ...

Juventus - clamorosa ammissione di Massimiliano Allegri : “Perez mi ha offerto la panchina del Real - ma ho rifiutato” : Massimiliano Allegri ha rivelato di aver ricevuto la telefonata di Florentino Perez per allenare il Real Madrid, declinando però l’offerta “Ho parlato con il presidente Perez, ma era giusto che rimanessi alla Juventus rispettando la decisione presa in precedenza senza prendere in considerazione altro. Ringrazio però Perez per avermi cercato“. LaPresse/EFE L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così ...