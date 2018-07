Juventus | “flop mondiale” | tra i bianconeri a Russia 2018 si salvano in pochi!

sportfair

Khedira: 'Alla Juve la miglior stagione della carriera, in Russia un flop. Ho provato a dormire, ma non ci riesco'

(Di domenica 1 luglio 2018) I calciatori dellaimpegnati ai Mondiali non stanno certo rispettando le enormi attese della vigilia, a parte qualche eccezione La spedizione mondiale dei calciatori della, sinora non è andata granchè bene. In molti hanno deluso, tranne qualche eccezione che di certo farà piacere ad Allegri ed al suo staff. Ma andiamo con ordine, partendo da chi non ha superato il girone, tradendo le aspettative della vigilia. E’ parso molto spento e sottotono ad esempio Khedira, sostituito per ben due volte da Loew a seguito di prestazioni non positive. La sua Germania ha vissuto un Mondiale pessimo e Khedira è stato uno degli artefici della delusione tedesca. Ci si attendeva molto di più anche dalla Polonia di Szczesny, eliminata ai gironi nonostante un gruppo abbordabile nel quale l’hanno spuntata Colombia e Giappone. Male anche il Marocco di Benatia, ultimo del ...