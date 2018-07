Juve più fredda su Milinkovic E il Manchester United s' inserisce

Ghoulam - ginocchio ancora gonfio/ Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama : Juventus più vicina? : Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Milinkovic-Savic Juventus - il serbo ammicca ai bianconeri : Lotito non è più un problema : Ora viene il bello: la Serbia è stata forse immeritatamente eliminata dal Mondiale di Russia 2018 e Sergej Milinkovic-Savic e compagni sono dunque tornati dall’esperienza internazionale con qualche elemento di forza in più, pronti a riprovarci alla prossima occasione.--La Juventus ha atteso probabilmente questo momento con trepidazione, ora che la Nazionale balcanica è fuori dalla manifestazione potrà dunque avviare tutti i contatti di questo ...

Commisso e Milan sempre più vicini - la Juve guarda a Godin e De Ligt : La scelta sembra essere dunque caduta sull'americano di origini calabresi, conosciuto nel mondo degli affari per la sua Mediacom , 5° gruppo di tv via cavo nel mercato Usa, e in quello dello sport ...

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

Juventus - ufficiale il colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. L'ormai ...

Le 20 squadre più ricche : la Juve è nona - Roma davanti alle milanesi : È quanto emerge dalla classifica aggiornata dei 20 club più ricchi al mondo secondo Forbes. Al primo posto si conferma per il secondo anno consecutivo il Manchester United. Il valore dei Red Devils? ...

I 20 club più ricchi per Forbes : Juve nella top 10 - Milan davanti all’Inter : Il Manchester United domina la classifica, seguito da Barcellone e Real Madrid, che dal prossimo anno potrebbero superarlo. Juve migliore italiana. L'articolo I 20 club più ricchi per Forbes: Juve nella top 10, Milan davanti all’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milinkovic-Savic sempre più caro : ora la Juve per averlo deve pagare 150 milioni : E' stato il migliore in campo nella sfida d'esordio della Serbia ai Mondiali contro il Costa Rica e ora il suo valore di mercato è lievitato. Sergej Milinkovic-Savic è sempre di più un uomo mercato ...

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Cancelo alla Juventus? / Calciomercato - il terzino : "Mi aspettavo di più dall'Inter - ora voglio..." : Cancelo alla Juventus? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:12:00 GMT)

Juventus - Golovin ad un passo. Marotta conferma : “Più di un’ipotesi”. E su Icardi… : Juventus, Golovin- La Juventus si avvicina in maniera netta e decisa su Alekandr Golovin. Il centrocampista russo, attualmente in forza al CSKA Mosca rappresenta un chiaro obiettivo per il centrocampo bianconero. A confermarlo è stato lo stesso Marotta che ha dichiarato: “Golovin? Più che un’ipotesi“. 25 milioni la richiesta del club russo, 17-18 milioni l’offerta […] L'articolo Juventus, Golovin ad un passo. ...

L'ex Milan e Juventus Altafini : 'Non ho più nulla - vivo con la pensione sociale. A Sky invidiosi' : Devo lavorare, bisogna sempre lavorare a questo mondo'. Non si gode la dorata pensione del campione? 'Io non ho la pensione da calciatore, non sono riuscito a farla. Ho versato solo tre anni di ...

Calciomercato Juventus - Cancelo più vicino : le contropartite che possono sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra ancora più forte. Nelle ultime ore mosse sul fronte terzino destro, in particolar modo su Cancelo. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha tentato l’assalto al portoghese, ma la richiesta del Valencia di 40 milioni ha un po’ spaventato il club torinese. ...

Mercato : Conte-Real più lontani - Juve pensa a Cancelo : E' la Roma la vera regina di questa prima fase del calcioMercato. Il club giallorosso, dopo avere messo le mani sui cartellini di CORIC e MARCANO , ha ufficializzato Bryan CRISTANTE e adesso punta ...