Judo | Europei Cadetti 2018 | l’Italia si ferma a sei medaglie Fuori con la Georgia nel

Judo - Europei Cadetti 2018 : grande Martina Esposito : l’oro che mancava! Domani il Mixed team event : subito la Georgia : Tanto tuonò che piovve…oro! L’Italia del Judo ha dovuto aspettare tre giorni prima di vedere una medaglia del metallo più prezioso, ma oggi agli Europei Cadetti di Sarajevo la partenopea Martina Esposito ce l’ha fatta. Dopo il bronzo di un anno fa a Kanaus nella categoria 63 kg, oggi è riuscita a salire sul gradino più alto del podio nella nuova categoria dei 70 kg. Un sorpresa? Non proprio: “Stamattina mi sono svegliata senza ...

Judo - Europei Cadetti 2018 : buona anche la seconda a Sarajevo! Toniolo e Lanini d’argento! Zaraca quinto : Continuano ad arrivare medaglie da Sarajevo! Dopo i due argenti di ieri di Giulia Giorgi e Assunta Scutto e il bronzo di Carlotta Avanzato, sono arrivate anche le due medaglie di Veronica Toniolo (52 kg) e Martina Lanini (63 kg). C’è poco da fare, le azzurrine del Judo sembrano aver ingranato la marcia più dei loro colleghi maschi. Il primo argento di giornata è arrivato grazie all’esordiente in Europa Veronica Toniolo che ha ...

Judo - Europei Cadetti 2018 : Giulia Giorgi e Assunta Scutto d’argento a Sarajevo! Carlotta Avanzato è bronzo : Brilla l’azzurro per l’Italia femminile agli Europei Cadetti 2018 di Judo a Sarajevo (Bosnia). Tre italiane sono salite sul podio al termine della prima giornata della competizione, conquistando due argenti e un bronzo in salsa “rosa”. Strepitosa la prova delle azzurrine nella categoria -48 kg, in cui Assunta Scutto e Carlotta Avanzato sono salite rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio. La Scutto ha superato la ...

Judo - l’Italia fa incetta di podi junior a La Coruna. Gabriele Greco in trionfo. Dieci medaglia azzurre agli Europei di kata : Un’Italia spettacolare ha contraddistinto la prima giornata dell’European Cup junior 2018 di La Coruna (Spagna). Con una vittoria e cinque podi complessivi gli azzurrini hanno imposto la propria legge in terra iberica, dimostrando quanto il ricambio generazionale in questa disciplina sia davvero promettente. Gabriele Greco ha conquistato la vittoria nella categoria -55 kg ottenendo ben cinque vittorie, mentre Antonio Corsale nella ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves e Antonio Esposito fanno faville - l’Italia ha due nuove punte. Edizione sfortunata per le azzurre : Due medaglie, due nuove punte di diamante per la Nazionale italiana. Gli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele) recano in dote un bilancio oltremodo positivo per i colori azzurri, con due podi di grande spessore tecnico grazie a Matteo Medves e Antonio Esposito, atleti indicati alla vigilia come potenziali outsider nella corsa alle medaglie e andati ben oltre le aspettative, in virtù degli avversari che hanno dovuto fronteggiare per salire ...

Judo - Europei 2018 : un solo incontro vinto dagli italiani nell’ultima giornata a Tel Aviv. Azzurri penalizzati dal tabellone : Si chiude senza squilli di tromba per l’Italia l’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Un solo incontro vinto e quatro sconfitte al primo turno per i cinque italiani in gara oggi nelle categorie di peso che hanno concluso il programma di una competizione che nei giorni scorsi ha regalato agli Azzurri la gioia per l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e per il bronzo di Antonio ...

Judo - Europei 2018 : dominio francese nell’ultima giornata a Tel Aviv - ma la Russia prevale nel medagliere : La Francia fa la voce grossa nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Sono ben due le medaglie d’oro conquistate dai transalpini nelle categorie di peso che hanno chiuso il programma della competizione. Il trionfo più significativo riguarda la vittoria di Madeleine Malonga, che ha sconfitto la connazionale Audrey Tcheumeo nella finale della categoria -78 kg, brindando ad un podio che evidenzia il ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 28 aprile. Eliminati tutti gli azzurri in gara : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso a Tel Aviv (Israele). Le medaglie conquistate da Matteo Medves, argento nella categoria -66 kg, e da Antonio Esposito, bronzo nella categoria -81 kg, hanno impreziosito il bottino dell’Italia nelle prime due giornate di gare, ma gli azzurri hanno ancora voglia di stupire e proveranno a rendere sempre più speciale questa edizione ...

Judo - Europei 2018 : azzurro sbiadito nell’ultima giornata a Tel Aviv - italiani tutti fuori dalla zona medaglie : Non c’è gloria per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). tutti fuori gli azzurri impegnati nelle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso in programma nella competizione continentale. Ed appena un incontro vinto per gli alfieri italiani che hanno preso parte alle gare della terza giornata. Il migliore della pattuglia azzurra si è rivelato Nicholas Mungai, autore di una prova ...

Judo - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 28 aprile. Avversari e tabellone verso la zona medaglie : Ultimo giorno di gare a Tel Aviv (Israele), dove sono in corso gli Europei 2018 di Judo. L’Italia può già vantare un bottino di tutto rispetto con l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e il bronzo di Antonio Esposito nella categoria -81 kg. Ma l’idea di rendere ancor più ricco il carniere azzurro stuzzica la pattuglia italiana, che oggi, sabato 28 aprile, proverà a dare la caccia alle medaglie con gli ...

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 28 aprile : Gli Europei 2018 di Judo si chiudono oggi, sabato 28 aprile, con l’ultima giornata di gare a Tel Aviv. Sono cinque le categorie di peso che completeranno il programma della competizione in cui i migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente si sfidano per dare la caccia alle medaglie. La giornata prevede la disputa delle eliminatorie al mattino e delle finali in serata per le categorie femminili -78 kg e +78 kg e le categorie ...