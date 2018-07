Ivrea è patrimonio mondiale Unesco | è 54esimo sito italiano Bocciate le Colline del

Ivrea diventa Patrimonio Unesco : è il 57esimo sito in Italia - : Approvata la richiesta della città in cui nacque e si sviluppò la Olivetti, definita "esempio distintivo della sperimentazione di idee sociali e architettoniche sui processi industriali"

Unesco - Ivrea è Patrimonio dell'Umanità/ Ultime notizie : le Colline del Prosecco fuori - "bocciatura ingiusta" : Unesco , Ivrea è Patrimonio dell'Umanità : sonora bocciatura per le Colline del Prosecco che potrà ritentare il prossimo anno. Coldiretti contesta il risultato negativo.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Patrimonio Unesco - sì alla città di Ivrea ma non passa (per ora) la candidatura delle Colline del Prosecco : “Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Le parole sono del ministro dei ...