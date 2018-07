Italiani bocciati in economia | i più ignoranti di tutta Europa

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) L'ignoranza è una gran brutta cosa, e a noi, in questo campo, non ci batte davvero nessuno. La bassa scolarità, la percentuale di abbandono scolastico, la bassissima percentuale di laureati non hanno riflessi sono sulla struttura sociale e sulla capacità di innovazione del Paese, ma anche sulla conoscenza delle più elementari regole economiche e finanziarie. Detta in parole povere: noidinon ci capiamo assolutamente nulla.Anche per questo politici improvvisati ci possono raccontare qualsiasi immaginifica frottola (e noi ci crediamo) e anche per questo avventurosi finanzieri ci possono turlupinare con promesse immaginifiche (e noi ci crediamo) e anche per questo banche spegiudicate riescono a infinocchiare i risparmiatori vendendogli prodotti rischiosissimi spacciandoli come sicuri. Come è successo. Basterebbe questo per rendersi conto dell'arretratezza ...