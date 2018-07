Italia | De Rossi torna in Nazionale

Tv - Di Maio : “Quelle tradizionali hanno giorni contati. Investiamo in banda larga perché la prossima Netflix sia Italiana” : “È tempo che in Italia si inizi ad anticipare il futuro e a fare investimenti che vanno nell’ottica delle nuove tecnologie e non di quelle vecchie. È fondamentale il 5G ad esempio, la banda larga, ma è anche fondamentale incentivare la fornitura di quei servizi che possono essere di supporto alle piattaforme di oggi e nel medio e lungo periodo investire in nuovi modelli di business e nuove tecnologie per sviluppare a casa nostra le ...

Le tv tradizionali hanno i giorni contati ma la prossima Netflix può essere Italiana - dice Di Maio : "Noi del MoVimento è da anni che diciamo che con l'avvento della Rete sarebbe cambiato tutto e i media tradizionali ne avrebbero fatto le spese. Non era una profezia fine a sé stessa, ma un indicatore di dove investire per garantire un futuro al nostro Paese". Con un lungo post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio entra a piedi uniti sulla riforma della televisione pubblica, evocata nei giorni scorsi anche dal ...

Tempesta d’amore : trame Italiane prossima settimana e puntate tedesche : Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Valentina e Romy tradite Valentina e Romy saranno le protagoniste delle prossime puntate di Tempesta d’amore. Le anticipazioni tedesche della soap svelano che la nuova aiuto cuoco del Furstenhof riuscirà presto a conquistare Paul. Il fratello di Alicia infatti avrà campo libero con l’amica dopo la partenza di Goran. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore però un ...

MotoGp - libere Assen Vinales in più veloce - poi tre Italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Assen - All'inizio della passata stagione aveva fatto il prepotente, vincendo 3 dei primi 5 gp. Poi Maverick Viñales ha cominciato a rallentare come la Yamaha, e il predestinato - il pilota che ...

MotoGp - Vinales domina le libere di Assen davanti agli Italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Marc Marquez non ripete la performance del mattino e lascia spazio al connazionale di Maverick Vinales , Yamaha, : è suo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda, ad ...

Meteo - vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

Giovedì prossimo si rischia lo stop dei voli sui cieli Italiani : ROMA - Si cerca una mediazione in extremis per scongiurare un 'Giovedì nero' che rischia di lasciare a terra migliaia di passeggeri negli scali italiani. Una protesta che in queste ore viene discussa ...

Dal prossimo autunno ricominceremo a tifare Italia con la Rai : Una programmazione tutta da gustare quella che dal prossimo autunno caratterizzerà i palinsesti Rai Un grande autunno con il calcio Rai protagonista esclusiva su tutti i terreni di gioco: dalla Nazionale alla Champions League, dalla Supercoppa europea a quella Italiana fino alla Coppa Italia e alle partite dell’Under 21. Il calcio Italiano si accinge a vivere una nuova ed importantissima stagione con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l'accelerata nel medagliere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , domenica 24 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l’accelerata nel medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Previsioni Meteo - il ciclone sull’Italia spiana la strada a un freddo e anomalo corridoio nord/orientale : attenzione alla prossima settimana - maltempo estremo e temperature shock! : 1/24 ...

DIRETTA / Italia Russia streaming video e tv : parla Rossini - orario e risultato live (Nations league maschile) : DIRETTA Italia Russia: info tv e streaming video della prima partita degli azzurri nell'ultimo weekend di Modena per la Volleyball Nations league 2018. (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:53:00 GMT)

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Pellielo e Rossi vogliono ripetersi : Il conto alla rovescia per l’attesa cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018 sta per esaurirsi. Fra meno di due giorni i tiratori saliranno in pedana per le gare di fossa olimpica, tra cui i nostri quattro portacolori: Giovanni Pellielo (portabandiera della delegazione italiana nella corrente manifestazione), Valerio Grazini, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa. Nonostante sia trascorso un lustro dall’ultima edizione ...

Fox Sports Italia Chiude Il Prossimo 30 Giugno : UFFICIALE Fox Sports Chiude il canale tv in Italia. Addio a Fox Sports Italia rimasto senza calcio. Il 30 Giugno 2018 finisce la storia del canale tv Fox Sports in Italia. Fox Sport Italia, il canale televisivo che negli ultimi 5 anni ha intrattenuto tanti Italiani con le partite di Calcio della Premier League, della Liga e della […]