Iran | scontri tra polizia e manifestanti | almeno un morto

Proteste in Iran - un morto negli scontri : 12.40 Almeno un morto negli sconti a Khorramshahr, nel sud dell'Iran, durante le Proteste per la carenza di acqua. Lo riferiscono i dimostranti, citati dalla Cnn. Gl agenti hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla che ha risposto con il lancio di pietre. La protesta ha coinvolto anche Teheran con l'inusuale sciopero linedì e martedì dei commercianti del Gran Bazar. A scatenare il malcontento la pesante situazione econimica, con la ...