Iran | regime sotto assedio L' India verso blocco dell' acquisto di petrolio

Iran - Trump verso sanzioni ad aziende Ue. L’Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l’accordo : Le sanzioni Usa contro il regime di Teheran potrebbero colpire anche l’Europa. Più che un monito, quello del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, suona come una vera e propria minaccia. Perché l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Paesi che non seguIranno Washington nel ripudiare l’accordo sul programma nucleare dell’Iran. A tremare sono le aziende europee che, tra investimenti e ...