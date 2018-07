Io ci sono

Migranti : Trump - leggi Usa sono stupide : Le nostre leggi sono le più stupide al mondo. I repubblicani vogliono frontiere solide e nessun crimine. I Dem vogliono frontiere aperte e sono deboli sul crimine!". Tutte le notizie di Breaking News ...

Il tuffatore inglese Tom Daley e il marito Dustin sono diventati genitori di Robert - il loro primo figlio : "Il nostro piccolo, prezioso, Robbie" The post Il tuffatore inglese Tom Daley e il marito Dustin sono diventati genitori di Robert, il loro primo figlio appeared first on News Mtv Italia.

“sono ubriaca”. Michelle - ma che combini? Video esilarante e polemiche. La Hunziker ha postato su Instagram dei momenti molto privati : Michelle Hunziker è un’icona di bellezza assoluta. Una donna amata da tutti, per la sua simpatia, la sua naturalezza e il suo essere sempre così spontanea e naturale che ti dà l’idea di non cambiare mai tra il palco dei grandi programmi e le mura domestiche. Anche la sua pagina Instagram è seguitissima, ed è proprio lì che si può apprezzare Michelle nel modo più vero possibile. Ogni tanto, però, qualcuno le dà un tiratina ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate. Il figlio confessa : 'sono stato io' : Sono stati accoltellati nel loro letto e poi presumibilmente 'finitì sul pavimento, Osvaldo Capecchi, originario di Rossano Calabro , Cosenza, , e la sua compagna Patrizia Manetti, nata a Firenze, ...

Claudia Gerini si confessa : «Ho subito molestie - ma sono sempre riuscita a fuggire» : 'Ho subito più volte delle molestie , anche quando ero molto piccola, ma sono sempre riuscita a fuggire'. Rivelazioni choc, quelle di Claudia Gerini , in un'intervista alla trasmissione Belve , su ...

Conti pubblici - Cottarelli avverte : 'Rischi per il sistema bancario se misure promesse sono finanziate in deficit' : L'ex commissario alla spending review e attuale capo dell'Osservatorio dei Conti pubblici mette in guardia l'esecutivo Lega-Cinquestelle: 'lo spread potrebbe nuovamente crescere e mettere a rischio il ...

Migranti - da inizio anno in Italia ne sono sbarcati 16.566 : il 79 - 07% in meno rispetto al 2017 : ROMA - Dall'inizio dell'anno giovedì scorso, 28 giugno, sono sbarcati in Italia 16.566 Migranti, il 79,07% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando ne arrivarono 79.154. Dai dati ...

Esame Avvocatura 2018 : i bocciati possono proporre ricorso al Tar entro 60 giorni : Negli ultimi giorni, le varie Corti d'Appello stanno pubblicando i risultati delle tre prove scritte effettuate dagli aspiranti avvocati lo scorso mese di dicembre, e già si inizia a sentir parlare di ricorrere al Tribunale Amministrativo per contestare la valutazione ottenuta. Sono passati ben sei mesi, infatti, da quando i giovani laureati in giurisprudenza si sono cimentati nella redazione di due pareri, l'uno di diritto civile e l'altro di ...

Tanti eventi in cartellone per la fiera di Comeana Cavalcate - il battesimo della sella - spettacoli teatrali - passeggiate fra le colline e giochi per i più piccoli sono le iniziative in programma per il fine settimana : E' entrata nel vivo la fiera di Comeana, che quest'anno si è spostata da piazza degli Scalpellini all'area del Tumulo etrusco di Montefortini , accesso da via Etrusca e via Garibaldi, . Dopo il grande ...

Vincitore Ora o mai più/ Chi ha vinto? Lisa : "L'amore? Ora sono concentrata su me stessa!" : Chi ha vinto “Ora o mai più”? Trionfa in classifica la favoritissima Lisa, davanti ai Jalisse e a Massimo Di Cataldo: il ringraziamento al giudice Marco Masini.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:00:00 GMT)

“Finita caccia all’uomo”. Firenze sotto choc dopo duplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati in casa - poi la drammatica scoperta dei carabinieri sul killer : Ancora sangue nella cronaca italiana e ancora storie che fanno venire i brividi per la loro drammaticità che si abbatte tra le mura domestiche. È successo tutto all’Impruneta, cittadina che sovrasta la città di Firenze, dove in una casa popolare dove sono stati uccisi un uomo e una donna. Come riporta Repubblica, i cadaveri dei due sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di via Longo da uno dei figli, che non ...

Taglio dei vitalizi - presentata la delibera - Di Maio : 'sono privilegi rubati' : 2 Il 28 giugno 2018 Roberto Fico, attuale presidente della camera, ha presento una delibera [VIDEO]molto cara al Movimento 5 stelle, quella dei tagli ai vitalizi. Nel merito, il presidente Roberto Fico ha affermato che si trattera' di un Taglio che interessera' ben 1.338 assegni. Ben 1.338 ex parlamentari su 1.405 saranno toccati da tale provvedimento il primo novembre 2018 se passera' alla Camera tra il 9 e il 13 luglio 2018. Per ...

Tessa Thompson fa coming out : “sono bisessuale”. E parla della sua storia con la cantante Janelle Monáe : Una nuova testimonianza arricchisce le pagine dei coming out delle star. In un’intervista rilasciata alla rivista Porter, l’attrice Tessa Thompson ha parlato della propria sessualità, dichiarando pubblicamente di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne. La star di Westworld e Thor: Ragnarok ha detto di essere cresciuta in una famiglia “libera” dove “puoi essere tutto ciò che vuoi essere. Voglio che tutti ...

F1 Austria - Bottas e la pole : «sono quello che ha più fame» : ZELTWEG - Valtteri Bottas ha fatto vedere ancora una volta di essere portato per il Red Bull Ring conquistando la pole dopo quella del 2017. La Mercedes ha preso tutta la prima fila con il secondo ...