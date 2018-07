Iniesta dice addio alla nazionale spagnola

ilgiornale

: #Spagna, #Iniesta dice addio alla nazionale: 'Sognavo un finale diverso' #Russia2018 #WorldCup #ESP #SpagnaRussia… - Gazzetta_it : #Spagna, #Iniesta dice addio alla nazionale: 'Sognavo un finale diverso' #Russia2018 #WorldCup #ESP #SpagnaRussia… - DiMarzio : #Spagna, termina l'avventura di #Iniesta con la Nazionale: 'A livello individuale, speravo in un finale migliore' - sscalcionapoli1 : Iniesta dice addio alla Nazionale: “Il finale più triste, termina una tappa meravigliosa” -

(Di domenica 1 luglio 2018) Il Mondiale in Russia è stato l'ultimo per diversi giocatori dellae sicuramente anche per uno dei giocatori più forte degli ultimi quindici anni di calcio: Andres. Il ...