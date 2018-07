: #India,scorti 11 morti in casa:si indaga - CyberNewsH24 : #India,scorti 11 morti in casa:si indaga - TelevideoRai101 : India,scorti 11 morti in casa:si indaga -

Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, sono state trovate morte dalla polizia in unanel Nord della capitalena New Delhi. Siper capire se fossero membri di una stessa famiglia e se si siano suicidati o siano stati uccisi. Sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono colpi di proiettile. Dieci di loro erano impiccati al soffitto, mentre il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.(Di domenica 1 luglio 2018)