India | bus in un burrone | almeno 30 morti e molti feriti

India - autobus in scarpata : 44 vittime : 9.56 Un autobus è precipitato in una scarpata nello Stato dell'Uttarakhand, nell'India settentrionale,causando la morte di 44 persone e il ferimento di altre 12. L'incidente è avvenuto nel distretto di Paudi Garhwal, lungo la statale che collega Pipali a Bhoan. Acora al lavoro le squadre di soccorritori. Il bus è precipitato nella scarpata per circa 10 metri. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.