Incidenti in Montagna | Dolomiti | cade in un canalone | salvato nella notte

Incidenti Montagna : pulisce il sentiero in quota - ferito dall’ascia : Un uomo di 71 anni di Fagagna (Udine) si è ferito con un’ascia mentre tagliava un ramo lungo un sentiero nel comune di Sauris, nei pressi di Sella Festons (quota 1860). L’uomo era impegnato con altri volontari in un’operazione di pulizia del sentiero, quando tagliando un ramo si è ferito in modo non grave alla gamba. Sul posto sono giunti due tecnici del Soccorso Alpino di Forni di Sopra e l’elicottero dalla centrale ...

Incidenti in Montagna - Biella : alpinisti dispersi su Monte Bo - ritrovati : Due giovani alpinisti sono stati ritrovati questa mattina dal soccorso alpino: ieri sera non sono rientrati da una gita sul Monte Bo, in Valle Cervo, ed hanno trascorso la notte all’addiaccio. A dare l’allarme sono stati i familiari, chiamati dai due escursionisti col cellulare. I due giovani hanno perso il sentiero del ritorno a causa della nebbia. L'articolo Incidenti in Montagna, Biella: alpinisti dispersi su Monte Bo, ritrovati ...

Incidenti in Montagna - Trentino : ciclista precipita in dirupo e muore : Un ciclista ha perso la vita in Trentino: è precipitato per 150 metri in un dirupo tra Cavedago e Andalo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio ma il corpo è stato rinvenuto in zona impervia dell’Altopiano della Paganella solo in serata da un drone dei vigili del fuoco del corpo permanente, e recuperato poi dal soccorso alpino. E’ possibile che il 50enne sia caduto nella scarpata sottostante il sentiero a causa di un malore, ...

Incidenti Montagna - precipita su Cervino : morto alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone , 3.581 metri di quota, . L'uomo era partito martedì per la salita alla Gran ...

Incidenti Montagna - precipita sul Cervino : muore un alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone (3.581 metri di quota). Il suo corpo è stato recuperato oggi in elicottero dalle guide del soccorso alpino valdostani e dai finanzieri del Sagf di Cervinia. L’uomo era partito martedì scorso per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni non fossero ancora favorevoli a causa della presenza di molta ...

Montagna - Incidenti : morti due alpinisti : 12.23 Due persone sono morte in due distinti incidenti durante escursioni sui monti. Il primo è morto dopo essere precipitato dalla cresta Furggen, sul versante svizzero del Cervino. L'alpinista è caduto in un crepaccio nonostante fosse in cordata con altri 2 compagni che non sono riusciti a trattenerlo. L'altro incidente è accaduto fra le montagne del Pinerolese (Torino). Il corpo di un 24enne è stato rinvenuto nella notte sulle pareti del ...

Incidenti Montagna : alpinista precipita da una cresta sul Cervino : Un alpinista enti montagna: alpinista precipita da cresta su Cervino è morto dopo essere precipitato dalla cresta Furggen, a 3.800 metri di quota, sul versante svizzero del Cervino. L’incidente è accaduto ieri. L’uomo (non si tratta di un italiano, secondo quanto appreso dall’ANSA) stava procedendo in quota con altri due alpinisti che, benché fossero legati a lui, non sono riusciti a trattenerlo durante la caduta. Le autorità ...

Incidenti Montagna : morto a 24 anni nel Torinese : Il corpo senza vita di un escursionista 24enne è stato recuperato la notte scorsa dal soccorso alpino fra le montagne del Pinerolese (Torino). Il giovane era alla base delle pareti del Dente orientale di Cumiana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’escursionista era partito di casa in mattinata. Nel tardo pomeriggio i familiari ne hanno denunciato il mancato rientro. Alle due del mattino la squadra di Pinerolo del soccorso alpino ...

Incidenti in montagna : due morti sul Monte Bianco - uno nel Cuneese - : In Valle d'Aosta hanno perso la vita due francesi, dispersi nella giornata di ieri, 14 giugno. In Valle Gesso un uomo è deceduto dopo esser scivolato durante un'escursione con degli amici

Incidenti Montagna : lo scialpinista morto è un cuneese di 50 anni : E’ un uomo di 50 anni, Massimo Dalmasso, dipendente del comune di Monterosso Grana, l’uomo deceduto oggi pomeriggio durante un’escursione sul monte Gelas, in valle Gesso, nel cuneese. E’ scivolato in un canalone mentre stava compiendo la scalata in compagnia di alcuni amici. Fatale la caduta sulle pietre e sul ghiacciaio sottostante. Dalmasso svolgeva le mansioni di messo e di cantoniere nel piccolo comune della valle ...