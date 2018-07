Incidente mortale sul lavoro | muore uomo travolto dal trattore nel Narnese

Teolo - Incidente mortale in moto/ 25enne di Veggiano perde la vita dopo scontro con autobus : Teolo, incidente mortale in moto, 25enne di Veggiano perde la vita dopo scontro con autobus. E' accaduto sulla strada dei Colli questa mattina: fatale l'impatto con il mezzo pesante(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Incidente mortale con auto autonoma - la conducente guardava la tv : A poco più di tre mesi dal 18 marzo 2018, giorno in cui Elaine Herzberg ha perso la vita dopo essere stata investita da un veicolo Uber a guida autonoma, il rapporto della polizia di Tempe (Arizona) scagiona la tecnologia; non scagiona del tutto Uber e inchioda l’autista Rafaela Vasquez alle sue responsabilità. La Vasquez non ha tenuto gli occhi sulla strada per più di 6 minuti dei 22 minuti passati alla guida prima dell’impatto. Viene ...

Alessandro Narducci - Incidente mortale in moto/ Ultime notizie : automobilista verrà ascoltato a giorni : Alessandro Narducci, incidente mortale in moto con l'amica e collega Giulia Puleio. Ultime notizie: automobilista verrà ascoltato a giorni. Proseguono le indagini: attese le perizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:06:00 GMT)

ALESSANDRO NARDUCCI/ Incidente mortale - la polizia cerca testimoni : inventò il dessert “birre e noccioline” : Lo chef ALESSANDRO NARDUCCI e la collega Giulia Puleio sono morti a Prati per colpa di un Incidente in scooter, fatale è stato l'impatto con un'automobile.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:39:00 GMT)

Alessandro Narducci/ Incidente mortale - l’appello della polizia e il lavoro dei vigili urbani : Lo chef Alessandro Narducci e la collega Giulia Puleio sono morti a Prati per colpa di un Incidente in scooter, fatale è stato l'impatto con un'automobile.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:57:00 GMT)

Morto Alessandro Narducci - chef di Acquolina/ Roma - Incidente mortale sul Lungotevere : era stella Michelin : Roma, Morto lo chef Alessandro Narducci. incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A. La morte del giovane Alessandro Narducci, definito da Gambero Rosso "chef under 30 di grande talento", ha colpito in tanti, a partire Tiziana Stefanelli, l’avvocato Romano vincitrice della seconda edizione di Masterchef. Narducci era per lei un amico ancor prima che maestro.

MORTO ALESSANDRO NARDUCCI - CHEF DI ACQUOLINA/ Roma - Incidente mortale anche per Giulia Puleio : aperta indagine : Roma, MORTO lo CHEF ALESSANDRO NARDUCCI. incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Alessandro Narducci - morto lo chef de Acquolina/ Roma - Incidente mortale - Heinz Beck : “Scioccato e sconvolto" : Roma, morto lo chef Alessandro Narducci. incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:37:00 GMT)

ALESSANDRO NARDUCCI - MORTO LO CHEF DE ACQUOLINA/ Roma - Incidente mortale in scooter : ristorante in lutto : Roma, MORTO lo CHEF ALESSANDRO NARDUCCI. incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:37:00 GMT)

Roma - morto lo chef Alessandro Narducci/ Incidente mortale in scooter : a bordo anche un’amica di 25 anni : Roma, morto lo chef Alessandro Narducci. Incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:18:00 GMT)

Incidente mortale in A4. Riaperto il tratto Latisana - Portogruaro : Mattinata difficilissima in A4, dove - tra Latisana e Portogruaro - si è verificato un Incidente mortale . Nelle code che si sono immediatamente formate dopo il primo scontro, si è registrato un ...

Incidente mortale : la vittima è un motociclista : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente mortale: la vittima è ...

Napoli. Incidente mortale durante imbarco sulla nave GNV Atlas diretta a Palermo : Tragico Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli. Un indonesiano è morto. Un traghetto veloce della Gnv

Incidente mortale a Osarella - perde la vita a 76 anni : E' in corso in queste ore da parte dei Vigili del Fuoco di Orvieto il recupero della salma di un 76enne, rimasto vittima in località Osarella, a pochi chilometri da Orvieto, di un Incidente mortale. ...