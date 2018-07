Incidente in bici alla corsa di mountain bike | ferito

Linus - Incidente in bici per il figlio Filippo/ Foto : “Tale padre..”. Lui scherza : “Ora sono un vero ciclista” : Linus, incidente in bici per il figlio Filippo: Foto. “Tale padre...”, scrive il conduttore radiofonico. Anche il primogenito scherza: “Ora sono un vero ciclista”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Cosenza - travolge un 18enne in bici e lo uccide - poi fugge e cerca di far sparire le prove dell’Incidente : Un 23enne di Corigliano Calabro ha travolto con l'automobile un ragazzo gambiano di 18 anni, uccidendolo. Fuggito immediatamente senza prestare soccorso, con l'aiuto della compagna e del fratello ha cercato di far sparire ogni prova, ma i carabinieri l'hanno comunque rintracciato in meno di 24 ore e l'hanno arrestato.Continua a leggere

L'attore Marcello Mazzarella : «Mio figlio in carcere a Tokyo per un banale Incidente in bici» : In galera da due settimane a Tokyo per aver investito con una bici - involontariamente, va da sé - una donna causandole la rottura di un osso del bacino. E non si sa quando potrà uscire...