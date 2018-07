Incendio nella notte al campo nomadi del Lavello - Foto

Incendio a est di Manchester - il fuoco dilaga nella brughiera : case evacuate e scuole chiuse : Stato di emergenza nel Regno Unito per un Incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme alimentate anche dalle alte temperature e dalla scarsa umidità. Sono state evacuate una cinquantine di case in via precauzionale e sono state chiuse due scuole. La paura è stata tanta nelle scorse ore in alcuni ...

Messina - terribile tragedia nella notte : Incendio in pieno centro - morti due fratellini [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Vasto Incendio nella zona industriale : città invasa dal fumo e dalla cenere : BRINDISI - E' stata a lungo visibile in tutta la città l'impressionante colonna di fumo nero provocata da un Vasto incendio di sterpaglie e canneti che intorno alle ore 17 di oggi , 9 giugno, si è ...

Ancora un Incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Firenze - Incendio nella scuola materna : evacuati 150 bambini : Un principio d'incendio si è verificato questa mattina in una scuola materna di via Giovanni da Montorsoli, nella zona del quartiere dell'Isolotto, a Firenze. I bambini, 150 in tutto, sono stati ...

Vigorovea - Incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Paura nella notte - Incendio in casa : 12 persone intossicate tra cui 4 bambini : Il fumo, generato dalle fiamme in un appartamento al primo piano, ha intossicato una intera famiglia e alcuni vicini.Continua a leggere

Spento nella notte l'Incendio che da ieri a Val della Torre bruciava il monte Lera : Spento. l'incendio che ha divampato ieri, lunedì 23, in zona GabLera, proprio sotto il monte Lera, a Val della Torre è stato domato in quasi 36 ore. Le fiamme erano divampate intorno alle 13 e in ...