In difficoltà nelle acque di Pane e Pomodoro | scattano i soccorsi con i cani-bagnino

Pressione alta - difficoltà del sonno aumentano il rischio nelle donne : L’insonnia e i disturbi del sonno possono aumentare il rischio di Pressione alta per le donne. Da tempo ormai gli studiosi sottolineano l’importanza del riposo notturno, che dovrebbe durare almeno 7 ore per garantire al nostro organismo di rigenerarsi, rafforzando il sistema immunitario. Chi fatica ad addormentarsi e fa le ore piccole infatti rischia di andare incontro a gravi problemi, che non riguardano solo la bellezza (occhiaie, ...

Russia 2018 - Fabrizio Biasin : nelle difficoltà Leo Messi si affloscia mentre Cristiano Ronaldo si esalta : Messi è il giocatore più forte del mondo, ma di sicuro non il più 'adattabile'. Ronaldo, invece, sì. Cr7 è il genere di leader che entra nello spogliatoio, pensa 'ok, oggi mi tocca giocare con dieci ...

Ezio Gamba : Putin vicino nei successi - ma anche nelle difficoltà : ... giunto dal Daghestan, come l'oro Tagir Khaibulaev, aveva trovato l'affermazione e il riscatto che solo il grande sport sa dare.Gamba è anche l'uomo che sa bene quanto la politica internazionale ...

Sbk – Melandri e Davies in difficoltà nelle prove libere del venerdì di Donington : Melandri 10º e Davies 16º con il team Aruba.it Racing – Ducati nelle prove libere del venerdì a Donington Il team Aruba.it Racing – Ducati è sceso oggi in pista a Donington (Regno Unito) per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike. Al termine delle tre sessioni di prove libere del venerdì, svoltesi in condizioni meteo autunnali – con poco più di 10 gradi nell’aria, cielo nuvoloso e pioggia battente fino al primo ...

Giro d’Italia 2018 : un grande caldo attende i corridori nelle prime tappe in Israele. Una difficoltà da non sottovalutare : C’era preoccupazione tra gli organizzatori israeliani circa le condizioni meteo: le piogge torrenziali dei giorni passati avevano ridotto Gerusalemme, sede della partenza del Giro d’Italia 2018, e le strade ad una sorta di torrenti. Le temperature però sono salite repentinamente nelle ultime ore e si è passati al caldo torrido: ben 37 gradi a mezzogiorno. Venerdì 4 maggio si partirà con una cronometro individuale di 9.7 km ed appare ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos’è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : La Ferrari non ha iniziato al meglio il lungo weekend del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il primo turno di prove libere, infatti, ha messo in mostra una Rossa in difficoltà e incapace di leggere al meglio il tracciato di Baku. Sebastian Vettel ha concluso in decima posizione con il tempo di 1:46.513 a 2.3 secondi da Valtteri Bottas mentre Kimi Raikkonen è addirittura 15esimo a 2.6 secondi. Le prime sensazioni avute non sono ...