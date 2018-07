ilfattoquotidiano

: Morti sul lavoro, il primato in Basilicata e Calabria - sole24ore : Morti sul lavoro, il primato in Basilicata e Calabria - Agenzia_Ansa : #Saldi, quando iniziano e dove: ecco il calendario. Il 1 luglio il via in Sicilia, il 2 in Basilicata. Dal 7 luglio… - fattoquotidiano : “In Basilicata faccio il cantastorie e la guida a dorso d’asino. Nella vita abbiamo bisogno di lentezza per pensare” -

(Di domenica 1 luglio 2018) Lo si può vedere camminare per paesaggi selvaggi dell’entroterra lucano. Accanto ai suoi passi, un’asina di nome Cometa Libera, ormai chiamata da tutti Cometina. “La mamma di Cometina si chiama Stella e l’ha partorita il 25 aprile, proprio nel giorno della Liberazione. Per questo è diventata una Cometa Libera”. Per Biagio Accardi, l’asino è l’emblema della ruralità e quindi di un mondo perduto, ma anche della lentezza, dal momento che decide il ritmo del cammino. Ed è proprio per conoscere con lentezza il Parco nazionale del Pollino, che il 46enne da sei anni si offre comealla scoperta della natura della, rigorosamente a piedi e accompagnato da Cometina. Il suo progetto, Viaggiolento, è nato “dall’esigenza di recuperare la figura dele farlo rivivere, proprio alla vecchia maniera, nel modo più autentico possibile”, ...