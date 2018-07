Impresa Russia | Spagna eliminata sotto il diluvio del Luzhniki! Akinfeev nel mito di

Impresa della Russia - Spagna eliminata ai rigori : La Russia è ai quarti di finale dei Mondiali, eliminata la Spagna. Servono i calci di rigore per decretare il passaggio del turno: Koke e Iago Aspas (errore decisivo) condannano le Furie Rosse. Al 90’ era finita 1-1. Iberici in vantaggio al 12’ grazie all’autorete di Ignashevich, poi il pareggio dagli 11 metri di Dzyuba. Risultato bloccato anche al...

Mondiali Russia 2018 - shock Germania - Impresa Corea del Sud : spettacolo Svezia - dominio contro il Messico e primo posto [FOTO e TABELLONE] : Mondiali Russia 2018 – Si sono concluse le gare valide per la fase a gironi del Girone F dei Mondiali in Russia del 2018, spettacolo da parte della Svezia (la squadra che ha eliminato l’Italia nello spareggio pre-Mondiale), successo nettissimo nel match contro il Messico, 0-3 che non lascia repliche, reti nella ripresa firmate ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. Azzurri con l’occhio della tigre - serve l’Impresa coi Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena si gioca un incontro fondamentale per le sorti degli Azzurri che si giocano il tutto per tutto per la qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare l’inseguimento su Polonia, Brasile, Serbia. Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia - azzurri per l’Impresa! Occhi della tigre contro i Campioni d’Europa : Tutto o niente. La notte di fuoco è alle porte, l’Italia è pronta per giocarsi buona parte dei suoi sogni. Questa sera (ore 20.30) gli azzurri affronteranno la Russia con un unico obiettivo: vincere per continuare a sperare in una difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Non ci sono vie di mezzo, i ragazzi del CT Chicco Blengini devono assolutamente sconfiggere i Campioni d’Europa per ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - serve l’Impresa a Modena! Tre vittorie da corazzata per la Final Six : Zaytsev e compagni contro Francia - USA - Russia : L’Italia riabbraccia il proprio pubblico, sarà accolta dal PalaPanini di Modena nel weekend del 22-24 giugno e si giocherà il tutto per tutto per cercare una difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono fermi al settimo posto con 7 vittorie all’attivo, una in meno del trittico composto da Brasile, Polonia e Serbia: bisognerà superarne almeno una tenendo conto che ci sarà lo ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Iran ai raggi X. Girone di ferro - serve un’Impresa : L’Iran è alla quinta partecipazione ai Mondiali, la seconda consecutiva (prima volta nella storia). Le precedenti apparizioni si sono verificate nel 1978, nel 1998, nel 2006 e nel 2014. La squadra persiana ha dominato l’ultimo Girone di qualificazione asiatico, vincendo sei gare e pareggiandone quattro. Rosa: Nove tra i convocati iraniani giocano in Patria, ma nessuno degli altri 14 calca i campi della nostra Serie A. I due giocatori ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Marocco ai raggi X. Benatia trascina i Leoni dell’Atlante verso l’Impresa : Il Marocco parteciperà ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 14 luglio. I Leoni dell’Atlante, questo il nome affibbiato alla compagine nordafricana, si sono qualificati alla rassegna iridata per la quinta volta nella loro storia ma erano assenti addirittura dal 1998. Il miglior risultato risale al 1986 quando raggiunsero gli ottavi di finale vincendo addirittura il girone con Inghilterra, Polonia e ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia a caccia di un sogno - le Farfalle vogliono l'Impresa. Sfida da oro con Russia e Bulgaria : Tra cinque cerchi, specialità in cui siamo Campionesse del Mondo, e tre palle/due funi possiamo dire la nostra, sempre Sfidando la Russia e anche la Bulgaria che in questi mesi è stata davvero ...