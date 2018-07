Impresa della Russia | Spagna eliminata ai rigori 

I vizi italiani e le virtù della piccola Impresa : Due passaggi centrali del discorso del Presidente Merletti, a difesa della produzione italiana di qualità e di un'equa tassazione in tutta Europa, che tuteli l'economia reale e non le scorciatoie ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. Azzurri con l’occhio della tigre - serve l’Impresa coi Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena si gioca un incontro fondamentale per le sorti degli Azzurri che si giocano il tutto per tutto per la qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare l’inseguimento su Polonia, Brasile, Serbia. Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia - azzurri per l’Impresa! Occhi della tigre contro i Campioni d’Europa : Tutto o niente. La notte di fuoco è alle porte, l’Italia è pronta per giocarsi buona parte dei suoi sogni. Questa sera (ore 20.30) gli azzurri affronteranno la Russia con un unico obiettivo: vincere per continuare a sperare in una difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Non ci sono vie di mezzo, i ragazzi del CT Chicco Blengini devono assolutamente sconfiggere i Campioni d’Europa per ...

Elezioni Terni : gli imprenditori di Confindustria : "Per lo sviluppo del territorio riportiamo l'Impresa al centro della comunità" : UMWEB, Terni. "La nostra idea di Terni si basa sulla visione di una città con un'economia forte, sostenibile, internazionale, che abbia come faro l'innovazione e la conoscenza". Lo sostiene Giammarco Urbani, presidente della Sezione di Terni di Confindustria Umbria che invita chi ...

Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : Impresa dei Leoni della Teranga! Niang indemoniato - Lewandowski e compagni crollano : I Leoni della Teranga hanno ruggito, hanno sbranato la preda e hanno consegnato al proprio popolo uno scalpo di lusso. Il Senegal sogna a occhi aperti, sconfigge la Polonia per 2-1 ai Mondiali 2018 di calcio e punta con ancora maggiore convinzione alla qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani hanno tecnicamente e tatticamente dominato la partita, hanno limitato le velleità dei biancorossi e si sono imposti meritatamente al termine di ...

Cittadella - Venturato : 'A Frosinone serve un'Impresa - proveremo a realizzarla' : Un pareggio che non cancella le speranze di qualificazione, ma rende la partita di ritorno un ostacolo altissimo da superare. L'andata della semifinale playoff di serie B tra Cittadella e Frosinone ...

VIDEO Francesco Molinari vince il BMW PGA Championship! Gli highlights della gara - che Impresa del golfista : Francesco Molinari ha vinto il BMW PGA Championship, prestigioso torneo dell’European Tour 2018. Il golfsta torinese si è imposto sul percorso del Wentworth Club nel Surrey (Inghilterra) sconfiggendo la stella Roy McIlroy durante l’ultimo giro. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Francesco Molinari. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Crisi d'Impresa - novità e risvolti sociali della riforma analizzati a Perugia : La nuova disciplina impone all'imprenditore una grande responsabilità sociale Alla sala dei Notari l'Osservatorio sulle Crisi d'impresa discute di prevenzione e risoluzione , UMWEB, " Perugia, . " ...

VIDEO Fabio Fognini sfiora l’Impresa con Rafael Nadal a Roma - gli highlights della partita : Fabio Fognini ha fatto sognare il Centrale del Foro Italico in Roma, ha tenuto testa a Rafael Nadal in un tiratissimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia ma purtroppo è stato sconfitto in tre set dal fenomeno di Manacor dopo aver vinto il primo parziale. Il ligure è stato assolutamente protagonista, ha giocato un ottimo tennis ma purtroppo non è riuscito a completare l’impresa contro lo spagnolo. Di seguito il VIDEO con ...

LIVE Fognini-Nadal - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : serve l’Impresa della vita contro il dittatore della terra rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Fabio Fognini e Rafael Nadal agli Internazionali d’Italia 2018. Sul Centrale del Foro Italico di Roma andrà in scena una partita stellare, appassionante e avvincente: il ligure è riuscito a guadagnarsi la sfida stellare contro il mancino di Manacor, il Re indiscusso della terra rossa nella Capitale. Fabio Fognini, già capace di eliminare il quotato Dominic Thiem al secondo ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati dei quarti di finale. Impresa della Svizzera : Si è definito il tabellone delle semifinali ai Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Sui quattro match odierni c’è soltanto una grande sorpresa: l’Impresa della Svizzera con la Finlandia. Per il resto tutto secondo copione. Nella prima sessione una battaglia infinita tra Russia e Canada ha visto spuntarla i canadesi dopo i supplementari (5-4). Avanti per 2-0 con doppio powerplay, i ragazzi della Foglia d’Acero hanno ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro Impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l'Impresa della vita e interrompe una serie record : L'elvetico Roger Federer, infatti, senza giocare , ha saltato ancora tutta la stagione sulla terra rossa, , torna ad essere numero uno al mondo, poiché lo spagnolo non ha difeso i punti della ...