Iliad NON Offre Il VoLTE (Almeno Per Ora) : Niente da fare: per il momento l’operatore telefonico Iliad NON Offre il supporto per la tecnologia VoLTE. Iliad ha il VoLTE? NO. E’ possibile attivare VoLTE Iliad? Iliad VoLTE: c’è oppure no? Da oltre un mese ormai Iliad è diventato il quarto operatore telefonico italiano a tutti gli effetti. Ecco tutti gli articoli che abbiamo dedicato a […]

Iliad : 10.000 clienti al giorno - ma non rivoluzionerà il mercato TLC : S&P Global Ratings crede che Iliad avrà successo, ma non schiaccerà i suoi avversari. Secondo la società di ricerche finanziarie statunitense, l’introduzione del quarto operatore nel mercato delle telecomunicazioni italiane ha portato ad un calo del 2-3 per cento dei prezzi con un maggiore impatto sulla quantità di dati. Ma la rivoluzione non è ancora arrivata e non ci sarà. Iliad: 10.000 clienti al giorno, tanti o pochi? Nonostante la ...

Nessun addebito anticipato per Iliad - anche se non vi dice quando lo farà : Iliad invia per errore un SMS nel quale avvisa che domani sarà rinnovata l'offerta, anche se ciò non corrisponde al vero. Niente paura però, gli addebiti saranno effettuati a tempo debito. L'articolo Nessun addebito anticipato per Iliad, anche se non vi dice quando lo farà proviene da TuttoAndroid.

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad [Agg.1 Windows 10 Mobile] : [Aggiornamento1 28/06/2018] A partire da oggi, potete utilizzare la UWP di Iliad X anche sugli smartphone Windows 10 Mobile dove sicuramente ha una maggiore utilità. Il link al download è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Da qualche giorno, sul Microsoft Store, è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere ...

Iliad/ App non ufficiali - chiamate - e la concorrenza di ho : quanti problemi per il nuovo operatore mobile : Iliad, app non ufficiali, chiamate, e la concorrenza di ho: quanti problemi per il nuovo operatore mobile francese. Tanti grattacapi in questi giorni per il gestore di telefonia. Nonostante la sua offerta shock da 5.99 euro al mese per 30 Gb di traffico dati, la compagnia telefonica sta passando un periodaccio, a causa di alcuni problemi sorti in queste settimane. Cominciamo ad esempio dal fresco lancio sul mercato di ho, una sorta di ...

I Consumi e Area personale sono due applicazioni non ufficiali per gli utenti Iliad : I Consumi e Area personale sono due applicazioni non ufficiali che permettono agli utenti di controllare i dati relativi alla SIM iliad. La prima consente di monitorare i Consumi e le soglie relativi a chiamate, SMS, MMS e internet con la possibilità di attivare dei widget personalizzabili. La seconda applicazione consente di effettuale il login, attivare una SIM, cambiare l'email e la password, visualizzare i costi e le offerte, gestire i dati ...

TIM non teme Iliad e si prepara a collaborare con Open Fiber : Nelle scorse ore Amos Genish, l'amministratore delegato di TIM, ha rilasciato alcune dichiarazioni occupandosi anche dell'arrivo di Iliad in Italia L'articolo TIM non teme Iliad e si prepara a collaborare con Open Fiber proviene da TuttoAndroid.

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad : Da qualche giorno, sul Microsoft Store è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere velocemente all’area personale. Iliad è ufficialmente sbarcata in Italia il 29 maggio con una promozione molto conveniente, che comprende minuti illimitati, SMS illimitati, 30GB di traffico in 4G plus, minuti illimitati anche all’estero in oltre 60 ...

Tim - Genish : "Non temo Iliad e resto fino al 2020" : MILANO - Amos Genish, da settembre scorso al comando di Telecom Italia, continua a lavorare al piano presentato a fine marzo, e che vuole portare a termine fino a marzo 2022. 'Nel cda di Tim ci sono ...

Tariffa Iliad in Italia/ La super offerta unica ma non solo : ecco i prezzi base : Tariffa Iliad in Italia, la super offerta unica a 5,99 ma non solo: ecco i prezzi dell'azienda francese che punta a stracciare la concorrenza di Vodafone e Tim(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Iliad rete mobile non va su alcuni siti : Con la nuova scheda ricaricabile ILIAD non si riesce a navigare su alcuni siti. Ecco perche quando si naviga su rete mobile ILIAD alcuni siti non si vedono.

Iliad NON si collega alla rete 4G : Sei passato a ILIAD ma il tuo telefono non si collega alla rete 4G ? Come mail il cellulare non si collega in 4G alla rete ILIAD ? Ecco le possibili soluzioni.

Dubbi sulla data di rinnovo offerta Iliad Italia : come ricavarla nonostante area personale incompleta : Ma qual è la data di rinnovo offerta Iliad Italia? I primi clienti del nuovo quarto operatore Italiano, ormai da giorni stanno spulciando la loro area clienti presente sul sito del vettore per capire quando questo effettuerà il primo addebito sul loro credito telefonico dopo la scadenza del primo mese con la SIM. Tuttavia, l'operazione è vana e questo semplicemente perché tale indicazione non è ancora riportata nella sezione personale dei ...

Poco trasparente l’offerta Iliad Italia? L’operatore non ci sta e si difende così : Tutti contro l''offerta Iliad Italia e la sua presunta poca trasparenza. Nei giorni scorsi abbiamo esaminato nello specifico l'esposto contro il vettore dell’A.E.C.I (Associazione Europea Consumatori indipendenti) che è andata giù pesante nell'esaminare l'unica tariffa del nuovo protagonista del mercato mobile italiano. La risposta dell'operatore non si è fatta attendere con l'intento di dissipare tanti dubbi pure nati nella mente dei già ...