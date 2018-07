Ilary Blasi assente a Balalaika | l’attacco di Paola Ferrari

Paola Ferrari attacca Ilary Blasi assente a Balalaika : «Condurre il Mondiale è un onore non un onere» : Paola Ferrari La ‘curiosa’ assenza di Ilary Blasi a Balalaika (ha finto di essere impegnata al Summer Festival, ma era in vacanza) non è passata inosservata, nemmeno a Paola Ferrari, che già aveva avuto modo di manifestare un certo disappunto nei confronti della trasmissione di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia. La conduttrice sportiva della Rai, dopo aver massacrato il programma alla prima puntata, reo di non dare priorità ...

Ilary Blasi è preoccupata per il primo figlio Cristian : il motivo : Ilary Blasi ammette di essere preoccupata per il futuro del figlio Cristian Ilary Blasi è una mamma come tante, che tiene a cuore il benessere dei propri figli. La conduttrice Mediaset non ha nascosto di essere preoccupata per il futuro del primo figlio Cristian, avuto dal marito Francesco Totti dodici anni fa. Il ragazzino, ormai […] L'articolo Ilary Blasi è preoccupata per il primo figlio Cristian: il motivo proviene da Gossip e Tv.

Balalaika - Ilary Blasi dà forfait : il giallo dei saluti in collegamento con Savino : La nuova versione di Balalaika si è aperta senza la presenza di Ilary Blasi a fianco di Nicola Savino, innescando un piccolo giallo. Che fine ha fatto la conduttrice? Balalaika, il "...

Mondiali in tv - torna Balalaika e Ilary Blasi non c'è : "Balalaika verso la finale" torna senza Ilary Blasi e forte del traino degli scontri a eliminazione diretta, Uruguay-Portogallo , 7,6 milioni di telespettatori per il 43% di share, e Francia-Argentina ...

Balalaika - assente Ilary Blasi. L’autogol della conduttrice : finge di essere al Summer Festival ma è in vacanza : Balalaika, ilary Blasi e Nicola Savino A proposito di Mondiali in tv: ecco un autogol. Ieri sera a Balalaika, il programma di Canale5 legato al torneo calcistico e tornato in onda dopo una pausa di rinnovamento, sono riusciti a trasformare l’assenza di ilary Blasi in un piccolo caso. Quando la toppa è peggio del buco, come si suol dire. All’inizio della puntata è apparso in studio solo Nicola Savino, il quale dopo pochi secondi si è ...

GRANDE FRATELLO VIP 3/ Anticipazioni e cast : Giorgio Manetti “corteggiato” da Ilary Blasi e Simona Ventura : GRANDE FRATELLO vip 3, Anticipazioni e cast: da Giorgio Manetti ad Elisabetta Gregoraci passando per la Brooke Logan di Beautiful, ecco tutti i nomi in ballo.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:18:00 GMT)

Ilary Blasi assente a Balalaika/ In collegamento con Nicola Savino : “fake news” per giustificare il flop? : Ilary Blasi assente a Balalaika, per quale motivo? In collegamento con Nicola Savino: ma sembra tutto una “fake news” per giustificare il flop, è così?(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Ilary Blasi dà forfait a Nicola Savino e non si presenta a Balalaika : Balalaika: Nicola Savino conduce senza Ilary Blasi Con gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2018 è tornata in onda Balalaika dalle ore 22 su Canale 5, raccogliendo il testimone da Tiki Taka Russia, il programma condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1. L’obiettivo per Nicola Savino e Ilary Blasi è quello di far salire gli ascolti, che fino ad ora sono stati deludenti. Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, la ...

Balalaika - Ilary Blasi assente : i saluti in un collegamento 'fake' dal (finito) Wind Summer Festival? : Ilary Blasi non prende parte alla prima puntata del nuovo corso di Balalaika, ripartito questa sera, 30 giugno 2018, su Canale 5 con l'avvio degli Ottavi di Finale dei Mondiali 2018. Più calcio, meno intrattenimento per la nuova formula che però in questa prima puntata fa a meno di Ilary Blasi. Perché?--Il collegamento con lo studio di Balalaika, però, si mantiene volutamente vago e non spiega dove e cosa faccia Ilary. ...

UOMINI E DONNE / Giorgio Manetti conteso tra Ilary Blasi e Simona Ventura? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno fatto davvero pace? Maria De Filippi dice la sua al settimanale In Famiglia(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:52:00 GMT)

Simona Ventura e Ilary Blasi si sfidano per avere Giorgio Manetti? : Giorgio Manetti conteso da Simona Ventura e Ilary Blasi? Il settimanale Vero Tv ha lanciato un’indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Difatti il popolare settimanale ha rivelato, che Simona Ventura e Ilary Blasi pare vorrebbero portare nelle loro trasmissioni nientepopodimeno che il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Giorgio Manetti. Quest’ultimo, infatti, ha annunciato di non voler più partecipare ...

Trono Over : Giorgio Manetti conteso da Simona Ventura e Ilary Blasi : Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne ma resta in tv grazie a Simona Ventura e Ilary Blasi Giorgio Manetti ha ufficialmente lasciato il Trono Over di Uomini e Donne ma non il mondo della televisione. A settembre potremmo rivedere il Gabbiano in altri programmi tv molto attesi. L’ex compagno di Gemma Galgani è infatti […] L'articolo Trono Over: Giorgio Manetti conteso da Simona Ventura e Ilary Blasi proviene da Gossip e Tv.

“Pazzesca”. La mossa di Ilary Blasi : succederà tutto a Balalaika. Scintille assicurate : Un amore smisurato per il cinema, una presenza scenica che buca lo schermo e un solo obiettivo: sollevare gli ascolti della trasmissione Balalaika, che fino ad ora non hanno soddisfatto né il Biscione né la conduttrice. Gaëlle Verthuy, 24 anni, valdostana, doppia nazionalità italiana e francese, è stata chiamata dopo aver inviato un provino per rappresentare la Francia negli studi di Milano della trasmissione Balalaika ed è l’asso ...

Gossip/ Ilary Blasi sarebbe delusa dal flop di Balalaika : tensione dietro le quinte : Estate ricca di impegni professionali per Ilary Blasi che in queste settimane abbiamo visto al timone di Balalaika, la trasmissione di Canale 5 dedicata ai Mondiali di Russia 2018. Un appuntamento in onda tutte le sere in cui vanno in onda i match sulla rete ammiraglia del Biscione, che in queste settimane però non ha ottenuto proprio gli ascolti sperati. La media della trasmissione [VIDEO], infatti, risulta essere di poco superiore ai 2 milioni ...