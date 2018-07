Il triste autunno del patriarca Leo L’addio alla Selecciòn è dietro l’angolo 

lastampa

(Di domenica 1 luglio 2018) Finita la partita, l’Argentina s’attarda in campo, quasi volesse avvinghiarsi al Mondiale perduto. I calciatori ringraziano i tifosi e ricevono applausi, è una bella scena che però non consola. Non è solo un brutto addio, è la fine di un ciclo e forse il tramonto di un fenomeno, perché in tanti si chiedono se Leo Messi, ormai trentunenne, dopo ques...