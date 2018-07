Il trionfo del Luglio Musicale di Trapani in Tunisia con l' Aida

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN trionfo! Il Mare Nostrum è azzurro - oro di Milan e compagni. Spagna ko : L’ITALIA ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Imperatori del Mare Nostrum siamo ancora noi, la nostra Nazionale B ha demolito la Spagna padrona di casa per 3-1 (25-22; 25-17; 33-35; 25-23) e ha fatto festa a Tarragona confermando lo scettro di questa manifestazione in cui abbiamo sempre vinto nel nuovo millennio. La battaglia contro le Furie Rosse è stata particolarmente ...

LIVE Italia-Spagna volley - Finale Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : 3-1. OROOO!!! AZZURRI IN trionfo!!!! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN trionfo! Gli azzurri vincono! Demolite Spagna e Turchia - sfondata quota 50 ori : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

ITALIA REGINA DEL MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del Mediterraneo - quarto trionfo di fila : IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’ITALIA ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, ...

WTA Eastbourne – Wozniacki trionfo e mirino su Wimbledon : Sabalenka si arrende al tie-break del secondo set : Caroline Wozniacki vince il WTA di Eastbourne: la tennista danese supera Sabalenka in due set. Per la numero 2 al mondo grande inizione di fiducia in vista di Wimbledon Caroline Wozniacki vince il 2° torneo di Eastbourne della sua carriera. La tennista danese supera in finale Aryna Sabalenka, in un match della durata di quasi 2 ore. Wozniacki si è imposta in due set, vinti con il punteggio di 7-5 / 7-6 (7-5 al tie-break). Per Caroline ...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alex Agiurgiuculese in trionfo - oro per l’Italia! Sfuma la doppietta con Baldassarri : Alexandra Agiurgiuculese regala un altro oro all’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La 17enne di origini rumene si è imposta con autorevolezza nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica, confermando tutti i favori del pronostico dopo essersi già affermata nel turno di qualifica. L’azzurra, tesserata per l’Udinese, ha festeggiato ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BOCCE D’ORO! Diego Rizzi in trionfo! Camboni vince nella vela! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : trionfo ITALIA nell’RS : X! Camboni oro - Evangelisti bronzo! Flavia Tartaglini è terza! : Grandissima ITALIA nella classe RS:X di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018: a Tarragona gli azzurri festeggiano nel complesso tre medaglie. Già al comando dopo 10 regate, Mattia Camboni ha gestito al meglio la medal race conclusiva, chiudendo al secondo posto alle spalle del connazionale Matteo Evangelisti. Il 22enne nativo di Civitavecchia ha così conquistato l’oro con 20 punti complessivi, precedendo di quattro lunghezze il fenomeno ...

La Corea del Sud elimina la Germania - i tifosi messicani ringraziano : coreano portato in trionfo : La vittoria della Corea del sud contro la Germania ha permesso alla loro nazionale di qualificarsi agli ottavi dei mondiali. E così, i tifosi messicani hanno voluto ringraziare a modo loro, portando in trionfo un ragazzo Coreano davanti all'ambasciata del paese asiatico a Città del Messico. Festeggiamenti e cori al grido di "Coreano, hermano, ja eres mexicano" (Coreano, fratello, tu sei messicano), con tanto di bandiere Coreane ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lara Mori completa il tris! Che trionfo al libero. Argenti Lodadio e Grisetti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la Ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara ...

