Il Tour vuole escludere Froome | lo scrive Le Monde

Giallo Froome - il Tour de France non vuole il britannico al via : l’ASO ha un piano per escluderlo : Il fatto di non aver risolto il caso salbutamolo mette Froome in cattiva luce agli occhi degli organizzatori del Tour de France, che vorrebbero escludere il britannico dalla Grande Boucle La presenza di Chris Froome non è gradito al prossimo Tour de France, a farlo intendere è l’Aso (società organizzatrice della Grande Boucle), alquanto seccata per la piega che sta prendendo il caso salbutamolo che coinvolge il corridore del Team Sky. ...