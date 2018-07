Il Torino non molla | ' Verissimo a 10 milioni' Ma pure Izzo!

Bruno Peres non va al Torino / Calciomercato - rottura tra Roma e granata : sul terzino Flamengo e San Paolo : Bruno Peres non va al Torino, Calciomercato: rottura tra la Roma e i granata. I giallorossi ora trattano con Flamango e San Paolo col calciatore che vorrebbe tornare a giocare in Brasile.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Torino - rete di pedofili : video di abusi su minori/ Ultime notizie : "Non è escluso che siano autoprodotti" : Torino, rete di pedofili sgominata, video e foto anche con neonati: 6 agli arresti. Le forze dell'ordine hanno messo sotto indagine 16 persone per scambio e detenzione(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Carcere Torino - in permesso non rientra in cella : detenuto evaso : Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso Continua a leggere L'articolo Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso proviene da NewsGo.

Carcere Torino - in permesso non rientra in cella : detenuto evaso : Un detenuto italiano di 55 anni, in Carcere a Torino per omicidio e associazione a delinquere, non ha fatto rientro in cella dopo quattro giorni di permesso premio. A denunciare l'evasione dell'uomo, ...

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino minaccia "ora mi dimetto"/ Toninelli : "M5s non può rinunciare" : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra Sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Torino - musicisti di strada a rischio : sequestro degli strumenti per chi non rispetta le regole : Il nuovo regolamento per i busker, gli artisti di strada tra cui i musicisti, approvato dal comune di Torino introduce nuove ferree regole per le esibizioni nelle vie del centro, ma soprattutto nuove dure sanzioni per chi non le rispetta: il rischio è di andare incontro al sequestro dello strumento utilizzato.Continua a leggere

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Scherzo social di Ansaldi a Falque : 'Il Torino non ti ha detto che sei stato ceduto' : Il messaggio che non ti aspetti. Per divertirsi, sui social. Così uno Scherzo tra compagni di squadra, via Instagram, spaventa i tifosi del Torino. Protagonisti l'attaccante spagnolo, Iago Falque, e ...

MOGLIE NON RISPETTA IL RAMADAN - LUI LA MASSACRA DI BOTTE/ Torino - era uscita con le amiche : lui perde la testa : Una donna musulmana che aveva passato la serata fuori di casa insieme ad alcune amiche è stata MASSACRAta di BOTTE dal marito per non aver RISPETTAto il RAMADAN(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Mistero in provincia di Torino - i residenti : 'Nel cielo un oggetto volante non identificato' : oggetto misterioso nei cieli della provincia di Torino. Un 'forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente militari' è stato ...

Juventus - nuova indiscrezione : Higuain non tornerà a Torino dopo il Mondiale : Juventus, nuova indiscrezione- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Gonzalo Higuain non farà ritorno a Torino dopo il Mondiale in Russia. Secondo quanto si legge nel quotidiano torinese, la Juve avrebbe già avvisato l’Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino, che Higuain non tornerà a Torino una volta terminato il Mondiale […] L'articolo ...

Torino - chiede di non lavorare di notte durante Ramadan - musulmano trasferito : protesta dei sindacati : I lavoratori di tutti i punti vendita torinesi della catena Eurospin sciopereranno domani 24 ore per protestare - spiega Sabatino Basile della Fisascat Cisl - contro il trasferimento punitivo di un ...