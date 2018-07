Il Teatro dei luoghi Fest Fineterra dedicato ad Alessandro Leogrande

Eventi spettacolari itineranti della rassegna di Teatro dei luoghi "Passi segreti" : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...

"Scuola in Teatro " : la scuola di "Viale della Resistenza" mette in scena "Azur e Asmar alla ricerca della fata dei Ginn" : Lunedì 4 giugno, ore 21, al Teatro Victor CESENA Continua la rassegna " scuola in Teatro", promossa dal Comune di Cesena Progetto Giovani e dedicata agli spettacoli degli istituti scolastici di Cesena. Appuntamento lunedì 4 giugno alle 21.00, al teatro Victor di San Vittore di Cesena, quando i ragazzi delle classi 2H, 2F e 2N della scuola secondaria di ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Annalisa al Teatro Romano di Verona : Il concerto di Annalisa al Teatro Romano è finalmente ufficiale. Dopo le date già annunciate per il Bye Bye Tour, l'artista di Savona ha annunciato un live ospitato dalla splendida location di Verona. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con Prezzi suddivisi per settori. Resa disponibile la Poltronissima, la Platea Centrale Numerata, la Platea Laterale Numerata e la Gradinata non numerata. I ...