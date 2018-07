Il Segreto | anticipazioni spagnole e trame prossima settimana

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 4 al 6 luglio 2018 su Canale 5 : Le puntate della soap iberica Il Segreto torneranno ad essere trasmesse da Canale 5 da mercoledì 4 a venerdì 6 luglio 2018, salvo ulteriori cambiamenti. Ricordiamo che la telenovela ambientata a Puente Viejo viene mandata in onda dal Biscione da ben 4 anni dall’ammiraglia Mediaset. Lo spostamento di lunedì 2 e martedì 3 luglio 2018 è stato momentaneo per permettere la visione dei Mondiali di Calcio, di cui Mediaset ha l’esclusiva. ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 2 al 5 luglio : si passa su ReteQuattro causa Mondiali : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 2 luglio a giovedì 5 luglio, con diverse variazioni su canali e orari. La novità più evidente è che salta del tutto l’appuntamento di venerdì 6 luglio ma le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro ma, attenzione, non allo stesso ...

Il Segreto anticipazioni : TIBURCIO “lascia” il circo e raggiunge DOLORES : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato di recente di una “partenza forzata” da Puente Viejo di TIBURCIO Comino (Cesar Capilla): una volta appreso che il nuovo “forzuto” del circo in cui lavorava si è infortunato proprio in prossimità degli spettacoli natalizi, l’uomo deciderà di allontanarsi momentaneamente da DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) e, seppur invaso da mille dubbi, si ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 25 al 29 giugno : Ulpiano vuole vendicare il padre ucciso : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno, sempre alle 15.30. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca svela a Ulpiano chi è l’assassino del padre Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Il Segreto lunedì e martedì nel prime time di Rete 4 (anticipazioni) : Il Segreto I Mondiali di Calcio pressano Il Segreto: dalla prossima settimana Canale 5 dedicherà agli ottavi e poi ai quarti di finale di Russia 2018 la propria programmazione, così la telenovela spagnola sarà più volte costretta a lasciare spazio ai match. Per sopperire a questa mancanza e recuperare, però, Mediaset dedicherà ben due prime serate di Rete 4 alle storie di Puente Viejo, precisamente quelle di lunedì 2 e martedì 3 luglio 2018. A ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 2 luglio 2018 (su Rete 4) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 2 luglio 2018 (in prime time su Rete 4): Raimundo se la prende con Francisca e le chiede fermamente di lasciare in pace Saul e Julieta. Il giovane Ulpiano si riavvicina a sua madre Adela e finalmente si dichiara d’accordo con le nozze della donna con Carmelo. Julieta Uriarte ascolta un dialogo tra Adela e Carmelo, mettendo subito Saul Ortega sull’avviso riguardo al piano di sabotaggio del ...

Il Segreto anticipazioni 2 e 3 luglio : Saul arrestato - Carmelo e Adela sposi : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Saul viene arrestato, Prudencio rivela finalmente la verità sulla loro identità Le prossime puntate de Il Segreto, ovvero del 2 e del 3 luglio andranno in onda su Rete 4. Dal 4 al 7 luglio, la soap spagnola non andrà in onda. Le anticipazioni delle due puntate rivelano che Raimundo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni 2 e 3 luglio: Saul arrestato, Carmelo e Adela sposi proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto anticipazioni : nasce CAMELIA - la figlia di MARCELA e MATIAS : Fiocco rosa in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros) darà infatti alla luce una bellissima bambina! Scopriamo quindi insieme come avverrà il lieto evento… Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, MARCELA inizierà ad avvertire delle dolorose contrazioni quando ormai mancheranno pochissime settimane al parto; MATIAS Castañeda (Ivan Montes) a quel punto, temendo che ulteriori sforzi ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : nella tomba del papà di Julieta viene trovata la sua forcina : Nuove ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto: l'alibi di Julieta viene meno dopo la riesumazione del cadavere di suo padre. nella tomba dell'uomo, viene rinvenuta una prova che potrebbe incastrarla e condannarla così alla pena di morte. Puente Viejo intanto si appresta a dare il 'benvenuto' a Fernando Mesia che, dopo tanto tempo, è tornato nel suo paesino d'origine, pronto a lavorare per donna Francisca. Il Segreto: l'alibi di Julieta vacilla, ...

Il Segreto anticipazioni 29 giugno 2018 : Adela annulla le nozze con Carmelo : La bella maestra non riesce a far calmare il figlio, accecato dall'odio e dalla sete di vendetta, e prende la sofferta decisione di annullare il matrimonio con il suo amato.

ANTICIPAZIONI SPAGNOLE IL Segreto/ Emilia rimane incinta - Saul ucciso da Prudencio : Negli episodi attualmente in onda in Italia, tutto si sviluppa attorno all'interessante storia di Saul, Prudencio e Julieta. Entrambi i fratelli hanno perso la testa per la bella Uriarte, che caratterialmente ricorda tanto l'amatissima eroina della prima stagione della soap, Pepa. La trama che li riguarda avrà un importante sviluppo proprio a causa del più crudele dei fratelli; ma non finisce di certo qui, perché a dover subire un drastico ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 29 giugno 2018: Adela parla a Ulpiano di come avvenne l’assassinio di suo padre, e che fu Cristobal ad armare con l’inganno la mano di Carmelo Leal. Ulpiano però non vuole sentire ragioni e non intende perdonare… Adela è costretta a parlare con Don Anselmo e ad annullare la cerimonia religiosa. Il sacerdote capisce che Ulpiano è il motivo della rottura tra Adela e Carmelo e cerca di ...