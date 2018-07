Il post della Ventura per il figlio Niccolò | “Sei stato coraggioso”

Seehofer respinge la proposta della Merkel sui migranti e presenta un suo piano : Ancora tensioni nel governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, è molto critico sugli esiti del vertice europeo sui migranti, a cui ha partecipato Angela Merkel, e riterrebbe i risultati non "equivalenti" alla misura dei respingimenti immediati al confine, che vorrebbe eseguire in Germania. Lo scrive la Dpa, citando fonti. Seehofer, nello specifico, avrebbe respinto la proposta della Cancelliera di inviare i migranti ...

Mondiali - il Ct della Francia : “abbiamo risposto sul ca - po a critiche” : “E’ stata una grande partita. Abbiamo commesso degli errori, ovviamente. Eravamo schierati male quando abbiamo incassato il 2-1, e nel finale abbiamo sofferto un po’ troppo”. Così Didier Deschamps dopo il 4-3 sull’Argentina che ha portato la Francia nei quarti del MOndiale. “Sono molto contento per i miei giocatori, che hanno ottenuto con merito questa qualificazione – ha aggiunto il ct francese ...

L'islamica proposta dal Pd a capo della Cultura di Milano rinuncia alla candidatura : L' islamica Sumaya Abdel Qader non sarà, come invece voleva il Partito Democratico , il nuovo presidente della commissione Cultura di Milano . La consigliera comunale di fede islamica, che nelle ...

Deridono il figlio disabile - il post della madre diventa virale : “La disabilità sta negli occhi di chi guarda“: si chiude così il lungo sfogo di una mamma su Facebook dopo che il figlio, diplegico dalla nascita, è stato pubblicamente deriso da due bulle ancora minorenni. Il fatto increscioso è accaduto nel centro di Bergamo dove mamma Erika e il ragazzo 15enne stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio di condivisione, tra una passeggiata e un gelato per combattere l’arsura. La donna ha ...

Legittima difesa - il figlio di Di Bartolomei posta la foto della pistola con cui si uccise il padre : “Non produce alcuna sicurezza” : “Questa è una Smith & Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe reso più sicura la sua famiglia”. Ma così non è stato, perché Agostino Di Bartolomei, con quella pistola, si è tolto la vita. A parlare è Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticato capitano della Roma morto suicida nel 1994 ed ex coordinatore del dipartimento Sicurezza del ...

Auto in fiamme nella zona della Clinica città di Bra : vigili del fuoco sul posto : vigili del fuoco di Bra e di Alba al lavoro nei pressi della Clinica città di Bra, dove ha preso fuoco un'utilitaria parcheggiata nei pressi di una rotonda. Intervento urgente, perché le fiamme sono ...

Maserati celebra il 60° anniversario della 'Eldorado' - la prima monoposto europea : L'anno prima, nel 1957, la Casa modenese aveva vinto il Campionato del Mondo di F1 con Juan Manuel Fangio, per poi decidere di ritirarsi dalla competizioni e costruire vetture da gara solo su ...

Maserati celebra il 60° anniversario della “Eldorado” - la prima monoposto europea : Il 29 giugno 1958 la prima monoposto sponsorizzata in Europa, scendeva in pista a Monza con Stirling Moss al volante Ci sono vetture che sono passate alla storia per i grandi successi, per le innovazioni che hanno introdotto o per il pilota che le ha guidate. Altre invece sono diventate vere e proprie icone per quello che hanno rappresentato: una storia particolare, un momento di svolta, un fenomeno sociale e di costume, un evento che è ...

Bergamo - due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile. Il post della mamma diventa virale : “mamma le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzo disabile di 15 anni ha risposto alla mamma che voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in giro. Un episodio accaduto in centro a Bergamo, mentre mamma e figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono ...

Perché le proposte di Galli della Loggia e Calenda non sono di sinistra : È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a ...

Cerca di passare l'esame della patente facendosi suggerire le risposte da un complice al telefono : 36enne denunciato : La polizia stradale di Arezzo ha denunciato per truffa uno straniero che, per superare i quiz per la patente, aveva nascosto nel suo orecchio un auricolare collegato a un cellulare, in modo da ...

Salute - prurito e infiammazione della pelle : dal peperoncino un composto per alleviare il dolore : Una ricerca, cui ha collaborato l’università Miguel Hernandez di Alicante, condotta dalla professoressa Tracey Pirali, docente di Chimica farmaceutica all’Università del Piemonte Orientale, pubblicata su “Journal of Medicinal Chemistry” e “C&EN”, si è concentrata su un composto derivato dalla capsaicina (principio attivo del peperoncino) in grado di alleviare il prurito e l’infiammazione della pelle ...

Tumori : cancro prostata - svelato lato oscuro della risposta immunitaria (2) : (AdnKronos) - Il passo successivo sarà quello di studiare le implicazioni della scoperta sul piano clinico, individuando l’anticorpo giusto in grado di bloccare selettivamente l’IL23. "La nostra ricerca – continua Alimonti – darà vita a un promettente studio clinico nei pazienti affetti da tumore pr