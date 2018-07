Il populismo è una costante della tradizione italiana

huffingtonpost

(Di domenica 1 luglio 2018) Al Consiglio europeo, un risultato l'Italia l'ha ottenuto: "Ha posto il problema dei migranti e ha obbligato l'Europa ad ascoltarla, diventando la protagonista del vertice. È una piccola vittoria. Una vittoria non definitiva. Non definita. Però, una vittoria". Potrebbe sembrare che Giordano Bruno Guerri sia d'accordo con il Matteo Salvini che dice "alzare la voce paga", ma, in realtà, appena sente solo l'espressione si ritrae: "Non mi appartiene questo linguaggio feroce. E mi commuove vedere quelle persone in mare, mi sconvolge vederle morire. Occorre prima di tutto salvarli, mentre si cerca una soluzione. Tuttavia, dare a Salvini del criminale e assassino è irreale. Dal punto di vista umanitario, neanche Marco Minniti aveva tutte le carte in regola: è vero che è riuscito a ridurre gli sbarchi, ma l'ha fatto creando dei lager in Libia, ...