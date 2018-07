Il Parma non si ferma | ancora un colpo di Faggiano!

Il Parma non si ferma : in arrivo Sepe dal Napoli : Parma che continua a martellare sul mercato con diverse trattative in ballo per il ds Faggiano pronto a sistemare la porta con Sepe del Napoli Il Parma continua a mettere a segno colpi per rafforzare la rosa di mister D’Aversa in vista della nuova stagione in Serie A. Il ds del club Faggiano, sta lavorando su più fronti in queste ore, ma il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe essere quello di Sepe. Il Parma sistemerà la porta con ...

Parma scatenato - non solo Trezeguet : doppio affare col Napoli : Parma pronto a concludere nuovi colpi per la rosa di D’aversa, dopo Stulac e Biabiany, in arrivo rinforzi in altri reparti Il Parma è scatenato sul mercato, sintomo del fatto che il noto processo per gli sms di Calaiò, non preoccupa la società, determinata a giocare in Serie A nella prossima annata. Il ds Faggiano, si sta districando alla grande in questi giorni, dopo i colpi Stulac e Biabiany, è davvero vicino l’arrivo di ...

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Nuova Serie A. Con Empoli e Parma fa festa il Frosinone : Il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all’andata 2-1 per i siciliani) ed è tornato in

Calcio - inchiesta su Spezia-Parma per due sms di giocatori gialloblu. La società : “Non c’è irregolarità o malizia” : Due sms, inviati da due giocatori del Parma a due ex compagni di squadra dello Spezia, sono al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura federale. Siamo alla vigilia della sfida tra i liguri e i ducali, ultima giornata del campionato di Serie B. Il Parma vincerà con un netto 2-0, risultato che risulterà poi decisivo, con la complicità del pareggio tra Frosinone e Foggia, per la terza promozione in fila della società gialloblu, passata in ...

Sms ambigui : la promozione del Parma in Serie A non è a rischio : Una bufera mediatica si è abbattuta sui ducali. Al centro sms ambigui. A rassicurare i tifosi è una nota del

Calciomercato Parma - non solo Cigarini per il centrocampo - scelto il nuovo portiere : Calciomercato Parma – Il Parma è letteralmente scatenato sul mercato, dopo la promozione in Serie A l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Tante mosse di Calciomercato, conferme su Cigarini a centrocampo, nelle ultime ore contatto anche con il centrocampista del Pescara Brugman che può rappresentare una valida alternativa per la mediana. Nel frattempo è stato scelto il nuovo portiere, si ...

Calciomercato Parma - Balotelli non è solo una suggestione : Parma - Mario Balotelli è tutt'altro che un'idea da fantacalcio, ma per il Parma è una trattativa difficilissima. Intanto il club lavora soprattutto per la difesa, dove gli unici due certi di rimanere ...

Parma - Calaiò : 'Non credo ancora che il Frosinone abbia pareggiato...' - : Queste le parole dell'attaccante dei crociati a Sky Sport al termine della gara: 'Queste sono lacrime di gioia e tensione, per tutta la stagione altalenante. Tre mesi fa eravamo fuori dai playoff, ...

Beffa Frosinone - Parma in A : Quando l'arbitro Sacchi fischia la fine di Frosinone-Foggia c'e chi in tribuna non riesce a trattenere le lacrime. Doveva essere la serata della festa per il ritorno in Serie A, invece ora tutto resta ...

Serie B - 42ma giornata - suicidio Frosinone. Il Parma torna in Serie A : I crociati superano 2-0 lo Spezia e, grazie al clamoroso pareggio del Foggia contro il Frosinone , 2-2, , festeggiano la promozione in massima Serie. Il Palermo batte 2-0 la Salernitana e chiude al 4° ...

Serie B - non solo Parma : grande festa anche per Empoli ed Avellino [FOTO] : 1/10 Foto LaPresse/Roberto Settonce 18/05/2018 Terni (Italia) Sport Calcio ...

Promossi in Serie A Empoli - Parma/ Playoff : Frosinone - Palermo - Perugia-Venezia - Bari-Cittadella : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:26:00 GMT)