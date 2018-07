Il Papa chiede sostegno per il summit di Bari | pioggia di defezioni dei capi delle chiese

Giuliano Sangiorgi sarà papà : con un hashtag chiede ai fan di scegliere il nome : Giuliano Sangiorgi, leader e cantante dei Negramaro, ha annunciato su Instagram di aspettare un figlio dalla compagna, la scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia. Giuliano ha pubblicato un ...

Papa Francesco chiede libertà per il Nicaragua sconvolto da forti ondate di violenza : ... una porta aperta tra il tempio e la strada, tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell'uomo', 'Gesù, morto e risorto, continua a percorrere le strade del mondo, si affianca a noi e ...

Venezia - 29enne chiede paghetta di 900 euro al mese al papà ma perde la causa : Secondo un ventinovenne di Fiesso , Venezia, gli spettavano di diritto i 900 euro al mese chiesti al padre, ricco imprenditore quasi novantenne , tanto da decidere, dinanzi al suo rifiuto, di portare ...

Venezia - 29enne chiede paghetta di 900 euro al mese al papà ma perde la causa : Venezia, 29enne chiede paghetta di 900 euro al mese al papà ma perde la causa Con una precedente causa, il giovane aveva ottenuto già un assegno mensile di 300 euro, ma il giudice ora gliel’ha revocato Continua a leggere L'articolo Venezia, 29enne chiede paghetta di 900 euro al mese al papà ma perde la causa proviene da NewsGo.

Professore chiede sospensione di uno studente : il papà lo prende a schiaffi e pugni : Un Professore che insegna in una scuola media del rione Tamburi di Taranto è stato picchiato dal padre di uno studente per il quale era stata proposta la sospensione per 5 giorni. L'episodio è ...

Taranto - professore chiede sospensione di uno studente : il papà lo prende a schiaffi e pugni : Un professore che insegna in una scuola media del rione Tamburi di Taranto è stato picchiato dal padre di uno studente per il quale era stata proposta la sospensione per 5 giorni. L'episodio è ...

Venezuela - Papa Francesco chiede a Maduro di non fare ricorso alla violenza : L'erede politico di Hugo Chavez è responsabile di una vera a propria implosione dell'economia del Paese, che si trova a con un tasso d'inflazione annuo di circa il 14.000% e dove il salario minimo è ...

Valentina Belvisi e il papà killer che uccise la mamma : «Tenetelo in carcere». Lui chiede lo sconto di pena : In Svizzera col fidanzato, scoprì tutto dalla tv: 'Mia madre in tarda mattinata smise di rispondere al telefono: al pomeriggio scoprii cos'era accaduto dalla tv, mi crollò il mondo addosso'. La sua ...

Fratellini di Gravina - il papà chiede di riaprire inchiesta : Bari, 16 mag. (Adnkronos) - Il padre di Francesco e Salvatore Pappalardi, i Fratellini di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006 e ritrovati morti nella cisterna di una casa abbandonata nel febbraio del 2008, ha deciso di avviare indagini private per chie

Fratellini di Gravina - il papà chiede di riaprire inchiesta : Bari, 16 mag. , Adnkronos, - Il padre di Francesco e Salvatore Pappalardi, i Fratellini di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006 e ritrovati morti nella ...

Fratellini di Gravina - il papà chiede di riaprire inchiesta : Bari, 16 mag. (Adnkronos) – Il padre di Francesco e Salvatore Pappalardi, i Fratellini di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006 e ritrovati morti nella cisterna di una casa abbandonata nel febbraio del 2008, ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura dell’inchiesta sul decesso dei figli nel tentativo di accertare ipotetiche responsabilità.Filippo Pappalardi fu ...

Fratellini di Gravina - il papà chiede di riaprire inchiesta : Bari, 16 mag. (Adnkronos) – Il padre di Francesco e Salvatore Pappalardi, i Fratellini di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006 e ritrovati morti nella cisterna di una casa abbandonata nel febbraio del 2008, ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura dell’inchiesta sul decesso dei figli nel tentativo di accertare ipotetiche responsabilità.Filippo Pappalardi fu ...

Fratellini di Gravina - il papà chiede di riaprire inchiesta : Il padre di Francesco e Salvatore Pappalardi , i Fratellini di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006 e ritrovati morti nella cisterna di una casa ...

Fratellini di Gravina - il papà di Ciccio e Torre chiede di riaprire inchiesta : "Ora indagini hi-tech" : I bambini di 11 e 13 anni furono trovati nella cisterna di una masseria, dove è stato compiuto un sopralluogo dall'ex generale dei Ris, Luciano Garofalo....