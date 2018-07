Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo | in anteprima la cover di Me | My Self and I di

Gorillaz - ecco il nuovo album The Now Now per festeggiare i 20 anni di carriera Video : In attesa di vederli per la prima volta in Italia il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival, i Gorillaz pubblicano il nuovo album, The Now Now. Sull'onda del precedente Humanz, è il sesto del ...

Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia” - secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano - con il quale ritorna in rotazione nelle radio : ALL MUSIC NEWS Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia”, secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano, con il quale ritorna in rotazione nelle radio “Pura Follia” arriva alle radio dopo il recente successo de “Il futuro si è perso” (Ed. Sony Music ATV), singolo che ha raggiunto le più alte posizioni di classifica italiana indipendenti per numero di passaggi radiofonici e che ha riportato Alongi verso sonorità ...

Terranova - nuovo album per rapper En?gma : OLBIA, 30 GIU - E' uscito in tutte le piattaforme digitali. S'intitola Terranova , nome antico della città di Olbia, il nuovo lavoro del rapper En?gma, scritto a sei mani assieme ai concittadini Noia ...

Lo storico dj Little Louie Vega presenta il suo nuovo album : Un nuovo doppio album targato Little Louie Vega su Nervous Records, dal titolo 'NYC Disco' e ispirato ai classici reinterpretati e ripotenzati della scena dorata della disco newyorkese degli anni '80, ...

In rotazione radiofonica Le Folli Arie singolo il nuovo singolo estratto dall’ omonimo album : ALL MUSIC NEWS In rotazione radiofonica Le Folli Arie singolo il nuovo singolo estratto dall’ omonimo album “Una canzone che rappresenta al meglio il sound ricco, raffinato e originale della band; una sorta di inno all’Umanità che lotta ovunque, ogni giorno per risollevarsi ed evolversi.” IN STREAMING SULLE PIATTAFORME: YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE MUSIC, TIM MUSIC, DEEZER, GOOGLE PLAY MUSIC, TIDAL, GROOVE MUSIC, RADIO, LAST.FM, JANGO e ...

Lisa - Annalisa Panetta/ Video : "Sto preparando il nuovo singolo - l’album e il live" (Ora o mai più) : Video, Lisa dopo anni e anni difficili è finalmente ritornata alla ribalta con il programma Ora o mai più. Nel suo racconto sottolinea l'importanza della fede. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:31:00 GMT)

GORILLAZ 'The Now Now' - il nuovo album : The Now Now è il titolo del nuovo album dei GORILLAZ , la band virtuale di maggiore successo al mondo. Prodotto dagli stessi GORILLAZ, con James Ford e Remi Kabaka, è stato registrato interamente allo Studio 13 di Londra a febbraio di quest'anno. Nella registrazione di THE NOW NOW la band ha ...

Testo - traduzione e audio di Don’t matter to me - Drake canta con Michael Jackson nel nuovo album Scorpion : È disponibile da oggi, venerdì 29 giugno, il nuovo album di Drake: il lavoro contiene anche un featuring con il re del pop Michael Jackson, sulle note della canzone Don't matter to me. Scorpion è il titolo del nuovo progetto discografico di Drake che presenta, tra i numerosi brani al suo interno, un inedito ed inaspettato featuring con Michael Jackson. Il re ancora indiscusso del pop appare nella canzone Don't matter to me, un brano dal ...

Audio e testo I need somebody di Emma Muscat - il nuovo singolo dall’album Moments : I need somebody di Emma Muscat è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digital download negli store digitali. Il brano segue la partecipazione di Emma Muscat all'evento Isle of Malta che si è tenuto ieri sera e che ha visto la cantante di Amici di Maria De Filippi esibirsi in patria. Emma Muscat è infatti di origini maltesi e nel programma ha avuto la possibilità di imparare l'italiano. Madrelingua inglese, i brani di Emma Muscat ...

Drake conferma di essere padre e parla del figlio nel nuovo album “Scorpion” : Il bimbo sarebbe nato lo scorso ottobre The post Drake conferma di essere padre e parla del figlio nel nuovo album “Scorpion” appeared first on News Mtv Italia.

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Lady Gaga? Le ipotesi sul rilascio a sorpresa da Las Vegas : Un nuovo album di Lady Gaga potrebbe arrivare sul mercato nella serata di apertura della sua residency a Las Vegas: la popstar darà il via al calendario di 74 date al Park Theatre al Park MGM di Sin City a dicembre e starebbe pianificando un rilascio a sorpresa come regalo per i suoi fan da realizzare in quell'occasione. Un insider ha dichiarato al quotidiano Daily Star che uno degli album a cui la cantante sta lavorando (al momento pare sia ...