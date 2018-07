Il limite della durata massima della vita umana | non è stato ancora raggiunto

Il limite della vita umana non è ancora in vista : ... e se qualcosa va storto? Non vediamo gli alieni perché non esistono L'Antartide rimbalza verso l'alto Asteroidi pericolosi: la Nasa ci difenderà così La terza vita dell'LHC Home - SCIENZA - Scienze ...

Se c’è un limite alla durata massima della vita umana - non lo abbiamo ancora raggiunto : L’aspettativa di vita della specie umana continua stabilmente ad aumentare da decenni. E non a caso, la scienza ha iniziato a chiedersi se la longevità umana sia destinata ad allungarsi indefinitamente, o se invece, prima o poi, ci troveremo piuttosto a sbattere contro un qualche limite biologico che impone una durata massima alla nostra esistenza. Risposte definitive, per ora, non ce ne sono. Ma gli studi continuano, e un nuovo importante ...

Bufera Serie A e Serie B - sospetti e partite al limite della regolarità : ricorsi che possono cambiare tutto - classifiche a rischio ribaltoni [DETTAGLI] : Nuova Bufera sul campionato di Serie A e Serie B, non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni. In particolar modo nel mirino è finita la gara valida per i playoff del campionato cadetto tra Frosinone e Palermo che ha visto il successo della squadra di Longo per 2-0 ma i rosonero non ci stanno e per alcuni episodi che si sono verificati durante il match: palloni lanciati in campo in modo antisportivo dai calciatori del Frosinone, un rigore ...

Astronomia : scoperti nuovi oggetti polverosi stellari al limite del buco nero al centro della Via Lattea : Mistero al centro della Via Lattea: sull’orlo del buco nero si sporgono oggetti anomali, nascosti da una coltre di polvere. Sembrano nubi gassose – spiega Global Science – ma si comportano come stelle. Sulla natura degli oggetti misteriosi si interroga il team guidato da Anna Ciurlo, ricercatrice dell’UCLA, che ha esposto all’American Astronomical Society i riscontri ottenuti da 12 anni di rilevazioni del W. M. Keck ...