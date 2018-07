Il grido degli ultimi artigiani di Roma | Soldi ai rom? Ci sentiamo

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) "Beh, 5mila euro non sono una fortuna ma, di questi tempi, a chi è che non farebbero comodo?". Sergio Zoppo, classe 1935, è l"ultimo discendente di una stirpe ormai estinta: quellaarrotini. Sorride al di là del bancone della sua bottega storica perché le sciagure del presente non hanno scalfito l"amore per il suo antico mestiere, né la voglia di rimboccarsi le maniche. E scrolla le spalle, "mi sento come l"ultimo dei Mohicani, ma non m"arrendo, alla mia età ancora alzo la serranda e tengo duro". Dopo di lui non ci sono né figli, né discepoli che seguiranno le sue orme, la sua bottega forse diverrà l"ennesimo fast-food multietnico. Uno dei tanti che s"incontrano a passeggio per le vie di quel rione che, anni fa, era il fiore all"occhiello delle maestrie artigiane: l"Esquilino.Il quartiere non ha reagito bene alla notizia del presunto finanziamento che il Comune disembra ...