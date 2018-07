Il Foggia non eccelle in disciplina e fair-play dei tifosi | Grassadonia nuovo allenatore

Foggia - agguato alla periferia della città : ucciso un 32enne con piccoli precedenti. “Non era lui l’obiettivo dei killer” : Hanno affiancato l’auto con tre persone a bordo e hanno fatto a fuoco con un fucile a pallettoni uccidendo uno dei tre occupanti. Sesto omicidio dall’inizio dell’anno in Capitanata, il primo a Foggia. A cadere nell’agguato è stato il pregiudicato Antonio Luigi De Rocco, 32 anni, originario del Leccese e noto per piccoli reati legati allo spaccio di droga, che era a bordo di una Peugeot 308 assieme a un noto malavitoso ...

Foggia - petizione online contro il parroco 'Il crocifisso in chiesa non va spostato' : Foggia - 'Giù le mani dal crocifisso'. A chiederlo, a gran voce, è un gruppo di fedeli della chiesa di Sant'Antonio da Padova a Foggia. In questi giorni, infatti, sta facendo discutere la proposta ...

Video/ Frosinone-Foggia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Frosinone-Foggia (2-2): highlights e gol della partita di Serie B dove i ciociari hanno clamorosamente gettato al vento una promozione ormai certa, Stirpe gelato da Floriano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:00:00 GMT)

Il Foggia beffa il Frosinone : il pareggio condanna i ciociari ai playoff : Il Foggia pareggia 2-2 a Frosinone e regala di fatto la promozione al Parma che, vincendo per 0-2 a La Spezia ed essendo in vantaggio negli scontri diretti con i ciociari, può festeggiare il ritorno in Serie A dopo soli tre anni. L'ex Mazzeo sblocca il risultato al 35', ma i frusinati ribaltano il punteggio grazie alla zuccata di Paganini al 68' e l'autorete di Rubin al 73', prima di subire però la rete del 2-2 firmata da Floriano all'89' con un ...

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Parma - è Serie A : 2-0 allo Spezia - super-Foggia a Frosinone : Il Parma torna in Serie A . La compagine gialloblu vince 2-0 in trasferta contro lo Spezia e fa il suo ritorno nel massimo campionato: gli uomini di Roberto D'Aversa passano in vantaggio all'11' con ...

DIRETTA/ Frosinone-Foggia (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Floriano condanna i ciociari ai playoff : DIRETTA Frosinone Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari devono vincere per avere la certezza della promozione DIRETTA in Serie A(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:21:00 GMT)

Diretta/ Frosinone-Foggia (risultato live 2-1) streaming video e tv : clamoroso ribaltone dei ciociari! : Diretta Frosinone Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari devono vincere per avere la certezza della promozione Diretta in Serie A(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:00:00 GMT)

DIRETTA/ Frosinone-Foggia (risultato live 0-1) streaming video e tv : partita bellissima allo Stirpe : DIRETTA Frosinone Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari devono vincere per avere la certezza della promozione DIRETTA in Serie A(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:39:00 GMT)

Risultati serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma secondo - Foggia avanti a Frosinone! : Risultati serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria. Il Frosinone spreca clamorosamente l'occasione della promozione diretta con il Foggia che impone il pari allo Stirpe, 2-2, e regala la festa al Parma corsaro sul campo dello Spezia per 2-0. La Virtus Entella con la vittoria in casa del Novara per 1-0 condanna i padroni di ...

Diretta/ Frosinone-Foggia (risultato live 0-1) streaming video e tv : Mazzeo gela lo Stirpe! : Diretta Frosinone Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari devono vincere per avere la certezza della promozione Diretta in Serie A(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:11:00 GMT)

'LIVE' Frosinone vs Foggia 0-0 - 1°T - : CRONACA 1° TEMPO. Partita vibrante fin da subito con rapidi ribaltamenti di fronte. Il primo episodio degno di nota è un rigore abbastanza netto negato al Frosinone: Citro riceve spalle alla porta e ...

DIRETTA / Frosinone Foggia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Frosinone Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari devono vincere per avere la certezza della promozione DIRETTA in Serie A(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:59:00 GMT)

Diretta / Frosinone Foggia streaming video e tv : testa a testa. Orario - probabili formazioni e quote : Diretta Frosinone Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. I ciociari devono vincere per avere la certezza della promozione Diretta in Serie A(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:51:00 GMT)